Snigšana turpināsies vai jau pavisam mitējusies? Laika prognoze ceturtdienai







Ceturtdien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis un vietām mazliet snigs, dažviet Vidzemē snigs stiprāk, prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3..+3 grādiem.

Rīgā nokrišņi maz iespējami, uzspīdēs saule, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies mazliet virs nulles.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1031-1035 hektopaskāli jūras līmenī.

Daugavā pie Jēkabpils ūdens līmenis pazeminās

Daugavā pie Jēkabpils ūdens līmenis kopš otrdienas krities par aptuveni pusmetru, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Ūdens līmenis pie Jēkabpils pazeminās, jo upe piepildījusies ar vižņiem un aizsalusi, vairs nenotiek vižņu blīvēšanās.

Par nepilnu metru ūdens līmenis kāpis Daugavā pie Jersikas. Ceturtdien tas sāk paaugstināties pie Daugavpils, jo upi piepilda vižņi un tā aizsalst. Nav plūdu draudu.

Lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis nedaudz svārstās, daudzviet izveidojusies ledus sega, citviet turpinās vižņu iešana.

Vidējais ledus biezums Pļaviņu ūdenskrātuvē, Alūksnes ezerā un Liepājas ezerā ir 10-13 centimetri.

Nākamnedēļ pamazām kusīs sniegs un ledus, straujāk tas notiks valsts rietumu un centrālajā daļā. Upēs galvenokārt gaidāms neliels ūdens līmeņa kāpums, atsevišķos posmos iespējamas krasas svārstības ledus iešanas dēļ.

Daudzviet autoceļi sniegoti un apledo

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa ( Salaspils-Baltezers) (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojumam līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij, kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Cēsu, Limbažu, Valmieras, Alūksnes, Gulbenes, Balvu, Ludzas, Aizkraukles, Dobeles, Kuldīgas, Saldus, Liepājas, Tukuma, Talsu un Ventspils apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Gaisa temperatūra Latvijā no +1 līdz -19 grādiem

Ceturtdien plkst.5 gaisa temperatūra valstī bija no +1 grāda Liepājas un Ventspils ostā līdz -18 grādiem Madonā un -19 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Liepājas lidostā termometra stabiņš noslīdējis 15 grādus zemāk nekā ostā – līdz -14 grādiem.

Saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” datiem zemākā gaisa temperatūra piecos rītā bija aptuveni -19 grādi Virešu, Gulbenes, Rēzeknes un Krāslavas apkaimē.

Debesis daudzviet skaidras, citviet – mākoņainas. Vietām nedaudz snieg, dažviet Vidzemē snieg stiprāk. Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte svārstās no labas līdz sliktai.

Sniega biezums novērojumu stacijās 1-11 centimetri, Irbenē un Kalnciemā līdz 14 centimetriem.

Rīgā mākoņainas debesis, pūš lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra -4..-5 grādi, sniega biezums 8-10 centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +2,6 grādiem Liepājas ostā līdz -4,3 grādiem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19.februārī bija +24 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -26 grādi Skandināvijas kalnos.