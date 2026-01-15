Staķis: Ir pieci klasiskie instrumenti, kā regulēt pārtikas cenas. Trešais ir ļoti pazemojošs 0
Ir pieci klasiskie instrumenti, kā var regulēt pārtikas cenas, bet tā ir politiska izvēle, kādu ceļu iet, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Mārtiņš Staķis, Eiropas Parlamenta deputāts (Progresīvie), zemessargs.
Pievienotajā video varat noskatīties, par kādiem visā pasaulē izmantotiem punktiem viņš runā, tostarp par cenu griestiem, kas ir komunisma garā; viņš stāsta arī par konkurences veicināšanu, neļaujot likt pārāk lielas cenas precēm, kas acīmredzot ir mūsu Ekonomikas ministrijas ceļš.
ASV un Kanāda savukārt dara abas ko līdzīgu, ļoti mērķētu uz tām grupām, kam vajag palīdzību, taču tas ir pazemojoši cilvēkiem. Par to plašāk skatieties Staķa komentārā.