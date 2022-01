Dedzināmlietas visas dienas garumā pamazām savācam tūtā, kuru ērtības un skata dēļ ieliekam kādā traukā. LU publicitātes foto

Tukšas tūtas, lentīšu driskas, sveču gali un speķa ādas – šos bagātīgu svētku lieciniekus var apkopot un vēlreiz izmantot. Ieteikt







Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tukšas tūtas, lentīšu driskas, sveču gali un speķa ādas – šos bagātīgu svētku lieciniekus var apkopot un vēlreiz izmantot. Visu saliekot kopā, var tikt pie iekuriem, kas ugunij krāsnī liks iemurrāties no pirmā sērkociņa.

Praksē pārbaudīts, ka žurnālu papīrs sen vairs nav nekāds labais iekurs plītij. Pašgatavoti starterīši būs laba alternatīva arī dažādiem iekuru kubiņiem vai šķidrumiem.

Rīcība vienkārša – cukura, miltu, dāvanu papīra turziņas sakrāj un pilda ar ugunij tīkamām lietām. Ļoti labi der bioloģisko preču veikalos pirkto putraimu tūtas, kuru papīrs ir biezs un sevišķi garšo ugunij.

Dedzināmlietas (tās, kas neder likšanai šķirojamos konteineros un tālākai pārstrādei) tūtas pildījumam nerodas vienā brīdī, bet pamazām savācas visas dienas garumā. Tādēļ izdevīgi ir tūtu ielikt kādā traukā (lai nebojā skatu virtuvē), novietot parocīgā vietā un visu, kas varētu labi degt, mest tajā.

Labi sadedzināmas lietas var būt speķaini ietinamie papīri, salvetes no viesību mielasta, sveču vasks (no galdauta vai svečtura), pannas apslaucīšanai izmantotie papīra dvieļa gabali, izlietotā eļļa, sviestpapīrs, riekstu čaumalas, zīlītēm nedodamā sālītā speķa kamariņas, pēc svētkiem novāktie čiekuri no dekoriem, uz grīdas sabirušās egļu skujas un suņa spalvas, sausās telpaugu lapas u. c.

Kad jākurina plīts, izņem turzu ar vairāk vai mazāk bagātīgo pildījumu.

Atsevišķu tūtu var sagatavot ar kartupeļu mizām. Tās gan nederēs aizkuram. Mizas siltā vietā strauji apžūst un tiek ieteiktas kā labs līdzeklis skursteņu tīrīšanai. Tās uzliek uz oglēm, kad kurināšana iet uz beigām.

Uguns barošanai paredzētajā tūtā neliek foliju un neko plastmasīgu (arī vairums konfekšu un citu našķu papīriņu tādēļ nederēs).

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.