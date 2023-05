“Stiga RM” sasniedz vēsturiski augstākos peļņas un apgrozījuma rādītājus

Ilustratīvs foto

Viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem “Stiga RM” (SIA “Stiga RM” un ar to saistītie grupas uzņēmumi) 2022. gadā ievērojami kāpināja apgrozījumu un peļņu, sasniedzot vēsturiski labākos darbības rādītājus. Grupas konsolidētais apgrozījums pērn sasniedza gandrīz 85 milj. eiro, kas ir 57 % pieaugums salīdzinājumā ar 2021. gadu. Savukārt konsolidētā peļņa 2022. gadā pārsniedza 22 milj. eiro, palielinoties par 131% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un uzrādot neto rentabilitāti 26 % apmērā. Nodokļos grupas uzņēmumi valsts budžetā pērn samaksāja 5,8 milj. eiro.

“Stiga RM” finanšu pārskats par 2022. gadu liecina, ka uzņēmuma kopējās investīcijas pērn ir vairāk kā četrkārtojušās salīdzinājumā ar 2021. gadu, sasniedzot gandrīz 20 milj. eiro. Lielākā daļa jeb teju 13 milj. eiro no aizvadītajā gadā veiktajiem ieguldījumiem tika novirzīti bērza saplākšņa ražošanas attīstībai. Tāpat uzņēmums turpināja aktīvi iepirkt zemes platības visā Latvijas teritorijā, papildinot savus īpašumus par gandrīz 850 meža hektāriem.

“Aizvadītais gads pagājis pārliecinošas izaugsmes zīmē, būtiski kāpinot “Stiga RM” grupas rentabilitāti un sasniedzot vēsturiski augstākos darbības rādītājus. Tik spēcīgu pieaugumu nodrošināja tālredzīgi īstenota investīciju politika, ievērojamu resursu novirzot vismodernāko tehnoloģiju iegādei un augstvērtīgu produktu ražošanai. Sākot ar pasaules labākajām ražošanas iekārtām un beidzot ar vismodernākajām kokvedēju piekabēm, – mūsu pieeja ir investēt inovatīvākajos risinājumos, palielinot savu efektivitāti katrā no darbības virzieniem. Šī gada iniciatīvas kopā ar spēcīgiem finanšu rezultātiem dod mums pārliecību par uzņēmuma biznesa modeļa ilgtspēju, tāpēc arī šogad turpināsim iepriekš iesākto virzību uz tehniski advancētāko kokapstrādes uzņēmumu reģionā,” uzsver “Stiga RM” īpašnieks Andris Ramoliņš.

Lai īstenotu nospraustos attīstības mērķus, “Stiga RM” ražotnes modernizācijā, tostarp jauno iekārtu iegādē un esošo tehnisko risinājumu pilnveidošanā, šogad investēs 22,4 milj. eiro. Ievērojami palielinot ražošanas efektivitāti, apjomu un produktu kvalitāti, uzņēmums stiprinās savas pozīcijas eksporta tirgos Eiropā, ASV un Kanādā. Ceļā uz tehniski inovatīvāko kokapstrādes uzņēmumu reģionā netiek aizmirsts arī par ilgtspējīgu pieeju, izmantojot videi draudzīgākus un energoefektīvākus risinājumus iekārtu izvēlē. Nepārtraukti uzlabojot un automatizējot ražošanas procesus, tiks nodrošināti arī labāki darba apstākļi un moderna darba vide uzņēmuma darbiniekiem.

Par Stiga RM:

Stiga RM ir ģimenes uzņēmums no Tukuma, kas dibināts 1994. gadā ar mērķi rūpēties par Latvijas labklājību, atbildīgi apsaimniekojot meža platības. Savos īpašumos vairāk nekā 10 100 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, balstoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem. Stiga RM ražotnē Kuldīgā no augstvērtīgas Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis. Uzņēmums piedāvā arī apaļkoku pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot lielāko kokvedēju autoparku Baltijas un Skandināvijas valstīs.