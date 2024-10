Foto: SHUTTERSTOCK

Tas ir daudzu ilgdzīvotāju uzturā! Tiek atklāts šis virtuvē neaizstājamais produkts







Sojas biezpiena tofu, ko tradicionāli gatavo no sojas pupiņām un šķidruma, kas paliek pēc sāls izņemšanas no jūras ūdens (nigari), satur visas neaizvietojamās aminoskābes, kas atrodamas gaļā, mājputnu gaļā, olās, zivīs un piena produktos, bet bet bez holesterīna, jo tas ir augu izcelsmes, par to raksta CNBC.

Šis siers ir bagāts ar kalciju, dzelzi, vitamīniem, šķiedrvielām un izoflavoniem, kas ir augu estrogēna veids, CNBC atklāja sertificēta uztura speciāliste un ilgmūžības eksperte Miciko Tomijuki no Japānas. “Japānā tofu mīl visu vecumu cilvēki. Maniem radiniekiem ir 95 un 88 gadi. Viņi joprojām dzīvo Narā un katru dienu ēd tofu, natto (fermentētas sojas pupiņas) un miso zupu. Viņi savu ilgmūžību daļēji saista ar to” , savās pārdomās dalījies eksperts.

Tofu bijis viņas virtuvē pats nepieciešamākais produkts. Tomijoka stāsta, kad pārcēlies uz ASV 1994. gadā, tad tofu bijis grūti iegūt: “Ja atradu kaut kur iepakojumos, tad glabāju mājās apmēram 20. Pat šodien manā ledusskapī vienmēr ir daži tofu iepakojumi.”

Pēc dietoloģes domām, pētījumi ir parādījuši, ka tofu ēšana jo īpaši var palīdzēt samazināt sirds slimību risku un samazināt kaulu zuduma risku. Tomiaki uzsvēra, ka tofu garša ir maiga, tāpēc to var kombinēt ar gandrīz visiem ēdieniem.

Tā kā tas ir mīksts, to var pagatavot arī bez naža un griešanas dēļa. Tofu var pasniegt dažādos veidos: ceptu pannā vai zupās un salātos, nimono (lēni vārītas saknes un dārzeņi), pelmeņos, dārzeņu pankūkās, vegānu karijs, burgers, kāpostu rullīši, moči un saldējums.

Ja nedēļas laikā nomainītu vienu vai divus liellopa gaļas burgerus pret tofu burgeriem, jūs justos labāk, maksātu mazāk par pārtikas precēm un darītu kaut ko nelielu, lai palīdzētu videi, iesaka speciāliste.

Lai saražotu tikai vienu kilogramu liellopu gaļas, nepieciešami 70,6 kilogrami siltumnīcefekta izmešu, bet, lai iegūtu tādu pašu daudzumu tofu, ir nepieciešami tikai 3,2 kilogrami emisiju.