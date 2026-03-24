Beidzies derīguma termiņš: vai tas nozīmē, ka olas uzreiz ir jāizmet miskastē? 1
Olas ir viens no populārākajiem produktiem daudzu ģimeņu virtuvē. Tās ir bagātas ar A vitamīnu, folskābi, B9 vitamīnu, kas svarīgs šūnu augšanai, un olbaltumvielām. No ātra olu kulteņa darba dienās līdz svētdienas pankūkām – olas ir universāls produkts, kas var būt gan galvenais ēdiens, gan lielisks papildinājums dažādām receptēm, vēsta “Unian”.
Taču ko darīt, ja, atverot ledusskapi, pamanāt, ka uz iepakojuma norādītais termiņš jau ir beidzies? Vai tas nozīmē, ka olas nekavējoties jāizmet?
Ko patiesībā nozīmē datums uz iepakojuma?
Pārtikas drošības speciālisti norāda, ka uz olu iepakojuma bieži redzamais datums patiesībā ir realizācijas jeb pārdošanas datums, nevis precīzs drošuma termiņš. Tas vairāk attiecas uz kvalitāti, nevis drošību. Pēc šī datuma olas var pakāpeniski zaudēt savu svaigumu – mainās konsistence, garša vai smarža -, taču tas automātiski nenozīmē, ka tās ir bīstamas lietošanai uzturā.
Ja olas tiek uzglabātas ledusskapī temperatūrā zem plus pieciem grādiem, tās parasti saglabā labu kvalitāti aptuveni četras līdz piecas nedēļas. Savukārt istabas temperatūrā tās bojājas ievērojami ātrāk.
Vai drīkst ēst olas divas nedēļas pēc termiņa beigām?
Ja olas visu laiku turētas ledusskapī, tās bieži vien var droši lietot arī pēc uz iepakojuma norādītā datuma. Nav tāda “maģiska brīža”, kad tieši nākamajā dienā pēc termiņa beigām tās kļūst nederīgas. Taču ir jābūt īpaši piesardzīgam. Eksperti norāda, ka to drīkst darīt, taču ne vienmēr.
Tomēr jāņem vērā, ka ar laiku olas kvalitāte samazinās. Dzeltenums un baltums var kļūt šķidrāki, ola var neturēt formu, piemēram, cepot vēršacis vai gatavojot olu benediktu. Taču cepšanai, piemēram, pankūkām, kēksiņiem vai cepumiem, arī nedaudz vecākas olas būs lieliski piemērotas.
Kā saprast, vai ola ir sabojājusies?
Ir vairākas pazīmes, kas liecina, ka olu noteikti nevajadzētu lietot uzturā:
čaumala ir saplaisājusi (tas palielina baktēriju iekļūšanas risku);
čaumala ir gļotaina vai ar aplikumu;
saplēšot olu, jūtama izteikti nepatīkama, sapuvusi smaka;
saturs ir mainījis krāsu.
Kad izvēlēties tikai svaigas olas?
Ja plānojat gatavot ēdienu, kur ola ir galvenā sastāvdaļa, ieteicams izvēlēties pēc iespējas svaigākas olas, jo tās labāk saglabā formu un struktūru. Taču cepšanai vai mīklai nedaudz vecākas olas joprojām būs piemērotas.