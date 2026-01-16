“Tas tagad degradē Rīgas centru!” Silenieks nosauc kādu vēsturiski kļūdu “Rail Baltica” Rīgas loka sakarā 3

Dzelzceļa projekta “Rail Baltica” pamattrases projektēšanas vadību Latvijā no 1. janvāra nodeva projekta nacionālajam ieviesējam SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (EDzL). Minētās funkcijas nodotas atbilstoši projekta vadības līgumam, kas stājās spēkā 2024. gada 28. februārī un ir noslēgts starp kopuzņēmumu AS “RB Rail”, visu trīs Baltijas valstu nacionālajiem projekta ieviesējiem un atbildīgajām ministrijām.

Atbilstoši jaunākajai “RB Rail” informācijai “Rail Baltica” pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā – 5,5 miljardus eiro. Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.

Tikmēr TV24 raidījumā “Preses klubs” Viesturs Silenieks, biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs, pauda viedokli par kādu vēsturisku kļūdu, kas ir pieļauta, proti: “Šobrīd Rīgai visapkārt ir tas ir kā žņaugs. Visu šo dzelzceļa loku vajadzēja ieguldīt pazemē, un mēs pa jebkuru ceļu tiktu iekšā Rīgā. Tas atslogotu Rīgas centru.”

Kāpēc un kur šis dzelzceļš degradē Rīgas centru, skatieties Silenieka viedokli pieveinotajā video.

"Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla būvlaukums, 05.12.2023
Vizualizācijas - Rail Baltica

