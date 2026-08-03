Pabeigta izmeklēšana par divu personu slepkavības mēģinājumu Mārupē – sievietei piemēro apcietinājumu 0
Valsts policija šā gada 22. jūlijā pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā par divu personu slepkavības mēģinājumu Mārupē. 2025. gada 8. decembrī kāda 1981. gadā dzimusi sieviete ar medikamentiem saindēja savu dēlu un civilvīru, pēc kā pati mēģināja veikt suicīdu. Sievietei piemērots apcietinājums, un krimināllietas materiāli ir nodoti Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 8. decembrī Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess par kādas sievietes mēģinājumu nogalināt savu civilvīru un dēlu, saindējot viņus ar medikamentiem, pēc kā pati sieviete mēģināja veikt suicīdu, saindējot arī sevi ar medikamentiem.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā, iegūstot pierādījumus un apkopojot kriminālprocesa materiālus, par aizdomās turēto atzīta 1981. gadā dzimusi sieviete, kurai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
22. jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu par divu personu tīšas prettiesiskas nonāvēšanas (slepkavības) mēģinājumu. Krimināllietas materiāli kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti Pierīgas prokuratūrai.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 118. panta 2. punkta, proti, par slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu ir paredzēts sods ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.