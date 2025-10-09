Preiļos kāds kungs dārzā atradis visai intīmas lietas – ir dažādas versijas, kā tas varēja gadīties 0
Aicinām pasmaidīt kopā! Lai gan situācija, protams, ir arī satraucoša un nepatīkama, taču komentētāji to pārvērtuši īstā jautrībā.
Kāds kungs no Preiļiem ievietojies soctīklos foto ar neparastu atradumu savā dārzā. Viņš raksta: “Labrīt Preiļos! Kāds ir aizmirsis savas zeķubikses un apakšbiksītes manā dārzā. Vai vēlaties lai ielieku video no novērošanas kameras? Vai tiešām nav citas vietas jūsu orģijām?”
Kungs pievienojis arī foto:
Kā jau minējām, lielākā jautrība ir komentāros, jo versijas par to, kā šāda situācija varētu būt gadījusies, ir daudzas.
“Ko nu tik pikts. Jaunie padraiskojās, kas tur slikts? Atceries jaunību un pasmaidi.”
“Vai tik nebūsi pirms gadiem 30 zvanījis uz 90905665 numuru, bet dāvana bija aizkavējusies pastā?”
“Viss skaidrs! Ierīko vairāk apgaismojuma savā dārzā! Tāda tumsa, ka nevarēja apģērbu gabalus atrast!”
“Un tad kas tur tāds? Kaili cilvēki aizgāja. Par kailgliemežiem nekas sliktāk nevar būt.”
“Gribēja nozagt kadu bumbieri, pamieloties…. Neiestādīji bumbieru koku??? Dabūji bumbierenes kā atgādinājumu….”
“Tātad auglīga augsne.”
“Svešā dārzā zāle zaļāka.”
“Ganjau neviens vecis nav maājās Preiļos. Visi meklējumos pec kailās mātītes.”
Protams, netrūkst arī aicinājumu publiskot video.