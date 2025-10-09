Jauni pavērsieni mazās Justīnes slepkavības lietā – prokuratūra un Rogovkas iedzīvotāji pieprasa vēl bargākus sodus tēvam un pamātei 0
Latgales rajona tiesa Daugavpilī šī gada sākumā par vainīgiem septiņus gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavībā atzinusi viņas tēvu un pamāti, piespriežot viņiem cietumsodus attiecīgi uz 20 un 17 gadiem, aģentūru LETA toreiz informēja tiesā.
Par slepkavību apsūdzēts Justīnes tēvs Vladimirs Reinikovs un pamāte Sandra Reinikova. Abiem apsūdzētajiem tāpat tika noteikta probācijas uzraudzība uz trīs gadiem.
Tiesvedība gan joprojām turpinās. Kā vēsta Latgales reģionālā televīzija (LRT), prokuratūra iesniegusi apelāciju, pieprasot bargākus sodus. Rogovkas iedzīvotāji cer, ka apelācijas tiesa to atbalstīs.
“Pēc iepazīšanās ar pilno tiesas spriedumu prokuratūra saskata, ka pirmās instances tiesa ir pieļāvusi virkni faktisku un juridisku kļūdu. Prokuratūras ieskatā apelācijas instances tiesai jāpārbauda krimināllietā esošie pierādījumi, jo Latgales rajona tiesas spriedumā tie atspoguļoti nepilnīgi, kā arī daži tiesas secinājumi ir pretrunīgi,” LRT norādīja Latvijas Republikas prokuratūras pārstāve Laura Krastiņa.
“To mēs uzzinājām tad, kad spriedums stājās spēkā. Pagaidām es nekomentēšu,” pauda Sandras Reinikovas advokāts Valērijs Petrovskis.
Krimināllieta septembra sākumā nodota izskatīšanai Latgales apgabaltiesai, kur pirmā tiesas sēde gaidāma 29. oktobrī. Uz bargāku sodu cer arī Rogovkas iedzīvotāji.
“Ar interesi gaidām, ka tie cilvēki tiešām, kā mēs sakām – pēc pilnas programmas, pilnā mērā tiks sodīti par tiešām tik briesmīgu nodarījumu bērnam, kas ir pilnīgi bezspēcīgs darīt kaut ko pretim. Bērns, kas bez tā ir arī slims bērns, kuram būtu jāpievērš īpaša uzmanība,” sacīja bijusī Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska.
Informāciju par pārējo Reinikovu ģimenes bērnu atrašanās vietu joprojām izpaust nedrīkst. Sakstagala pagastā mazajai Justīnei iekārtota kapavieta, kas visu laiku ir rūpīgi sakopta un tur bieži gulst ziedi.