Sanācis pavisam dārgs “prieks”. Valstij jāatlīdzina 4,2 miljoni likvidējamai “ABLV Bank” 0
Spēkā stājies vismaz 31 tiesas spriedums, ar kuru valstij uzlikts pienākums atlīdzināt likvidējamai “ABLV Bank” vismaz 4,2 miljonus eiro par nelikumīgu arestētās mantas glabāšanu, vēsta žurnāls “Ir”.
Šajās lietās lēmumi par aresta uzlikšanu mantai piemēroti no 2016. gada līdz 2020. gadam. Vairumā lietu pienākums atlīdzināt izdevumus ir Valsts policijai (VP) par vairāk nekā četriem miljoniem eiro. Izdevumi segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Četrās lietās izdevumi jāatlīdzina arī citām iestādēm – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) 158 000 eiro, Ģenerālprokuratūrai 21 700 eiro un Valsts drošības dienestam 27 000 eiro.
Žurnāls ziņo, ka izskatīšanā apgabaltiesā atrodas vēl astoņas lietas, kurās pieteikto izdevumu apmērs VP ir aptuveni 1,3 miljoni eiro.
Vasaras beigās valdība nolēma VP no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 5 316 456 eiro, lai šogad atlīdzinātu procesuālos izdevumus, kas radušies kriminālprocesos par arestētās mantas glabāšanu.
Policijai ikdienā nav paredzēti atsevišķi izdevumi arestētās mantas glabāšanai.
Jau vēstīts, ka “ABLV Bank” problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (“FinCEN”) 2018. gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas “ABLV Bank” par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.
“FinCEN” publiskotajā ziņojumā bija arī teikts, ka “ABLV Bank” vadība līdz 2017. gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.
“ABLV Bank” apsūdzības ir noraidījusi. KNAB paziņojis, ka nav atradis pierādījumus “ABLV Bank” vadības iesaistei kukuļdošanā, kā to savā ziņojumā bija apgalvojusi “FinCEN”, bet Valsts drošības dienests neatrada pierādījumus un izbeidza kriminālprocesu par “ABLV Bank” saistību ar Ziemeļkorejas sankciju pārkāpšanu.
2024. gada septembrī “FinCEN” paziņoja par rosināto sankciju pret “ABLV Bank” atcelšanu.