Laid ārā savu laimes sajūtu! 5 mazas lietas, kas liek justies laimīgam 0
Būt laimīgam… Tā ir sajūta, pēc kuras pamatu pamatos droši vien tiecamies visi. Izrādās, ka ar vairākiem paņēmieniem mēs varam vairot savu laimes sajūtu – tā kādā Hārvardas pētījumā secinājuši eksperti.
Iepirkšanās vai ceļojums var uz mirkli likt justies labāk, bet īstā laime slēpjas pavisam citur. Hārvardas ilgtermiņa pētījumi un pozitīvās psiholoģijas atziņas rāda: patiesa labklājība un gandarījums rodas no vienkāršām, bet dziļām lietām, ko var ieviest ikdienā.
Pozitīvās psiholoģijas trenere Doroteja Salhova (Dorothee Salchow) skaidro, kas patiesībā palīdz cilvēkiem būt laimīgiem un kā to var attīstīt sevī.
Ienesiet pozitīvas emocijas savā ikdienā
Pētījumi pierāda: pozitīvas emocijas tieši ietekmē mūsu labsajūtu. Tas nenozīmē ignorēt negatīvās jūtas, bet gan apzināti meklēt mirkļus, kas sniedz prieku un iedvesmu.
Uzdodiet sev jautājumu: kas šodien mani ieinteresēja? Par ko es jutos lepns vai pateicīgs? Kur es jutu mīlestību vai cerību?
Psiholoģe iesaka izmantot amerikāņu pētnieces Barbaras Fredriksones “10 pozitīvo emociju vārdnīcu”: prieks, iedvesma, pateicība, mīlestība, bijība, interese, lepnums, miers un cerība. Tās ir dažādas pozitīvās emocijas, ko jācenšas sevī vairot.
Pozitīvas emocijas ne tikai uzlabo garastāvokli — tās palielina radošumu, garīgo elastību un spēju tikt galā ar grūtībām.
Atpazīstiet un izmantojiet savas stiprās puses
Laimīgi cilvēki zina, kur slēpjas viņu īstais spēks. Ne tikai prasmēs (“es protu Excel”), bet arī īpašībās (“esmu neatlaidīgs”, “esmu taisnīgs”, “man ir laba intuīcija”).
Ja jūs regulāri izmantojat savas stiprās puses darbā, attiecībās vai brīvajā laikā, tas palielina pašapziņu un iekšējo mieru. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kas fokusējas uz saviem talantiem, ilgtermiņā ir apmierinātāki ar dzīvi.
Piedzīvojiet jēgu tajā, ko darāt
Cilvēkiem, kuri redz savas dzīves mērķi un jēgu, ir augstāks laimes līmenis. Pajautājiet sev: kur es jūtu, ka dodu ieguldījumu? Tas var būt darbs, ģimene, brīvprātīgais darbs vai vienkārši palīdzība citiem.
Jēga rada dziļāku piepildījuma sajūtu — tā, kas paliek arī tad, kad emocijas pāriet.
Izvirziet un sasniedziet mazus mērķus
Laimi rada arī sasnieguma sajūta — ne tikai lielos, bet arī mazajos soļos. Tas var būt tik vienkārši kā ikdienas pastaiga, grāmatas nodaļas pabeigšana vai saruna, ko ilgi atlikāt.
Svarīgi pamanīt un novērtēt: “Skaties, es to izdarīju!” — šī mazā uzvara nostiprina ticību sev un motivē turpināt.
Veidojiet labas attiecības ar cilvēkiem
Hārvardas slavenais “Grant Study”, kas ilgst jau kopš 1938. gada, atklāja: vissvarīgākais laimes faktors ir kvalitatīvas, atbalstošas attiecības.
Nav svarīgi, cik daudzi cilvēki ir jums apkārt — pietiek ar vienu vai diviem, ar kuriem jūtaties saprasts un pieņemts.
Un vislabākais — kad darāt labu citiem, jūs kļūstat laimīgāki arī paši. Palīdzība, atbalsts un laipnība ir kā divi zaķi ar vienu šāvienu: stiprina attiecības un piepilda jūsu pašu “laimes kontu”.