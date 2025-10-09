Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Shutterstock

Laid ārā savu laimes sajūtu! 5 mazas lietas, kas liek justies laimīgam 0

LA.LV
21:51, 9. oktobris 2025
Veselam Dzīvesveids

Būt laimīgam… Tā ir sajūta, pēc kuras pamatu pamatos droši vien tiecamies visi. Izrādās, ka ar vairākiem paņēmieniem mēs varam vairot savu laimes sajūtu – tā kādā Hārvardas pētījumā secinājuši eksperti.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis ir slimīgi greizsirsīgs, bet Dvīnis pārliecinoši melo… Zodiaka zīmju pārstāvju lielākie netikumi
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Lasīt citas ziņas

Iepirkšanās vai ceļojums var uz mirkli likt justies labāk, bet īstā laime slēpjas pavisam citur. Hārvardas ilgtermiņa pētījumi un pozitīvās psiholoģijas atziņas rāda: patiesa labklājība un gandarījums rodas no vienkāršām, bet dziļām lietām, ko var ieviest ikdienā.

Pozitīvās psiholoģijas trenere Doroteja Salhova (Dorothee Salchow) skaidro, kas patiesībā palīdz cilvēkiem būt laimīgiem un kā to var attīstīt sevī.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās
Preiļos kāds kungs dārzā atradis visai intīmas lietas – ir dažādas versijas, kā tas varēja gadīties
Tēvs pat nerūpējās… Vai tiesu izpildītāji drīkst tēva parādus piedzīt no diviem pilngadīgiem bērniem?

Ienesiet pozitīvas emocijas savā ikdienā

Pētījumi pierāda: pozitīvas emocijas tieši ietekmē mūsu labsajūtu. Tas nenozīmē ignorēt negatīvās jūtas, bet gan apzināti meklēt mirkļus, kas sniedz prieku un iedvesmu.

Uzdodiet sev jautājumu: kas šodien mani ieinteresēja? Par ko es jutos lepns vai pateicīgs? Kur es jutu mīlestību vai cerību?

Psiholoģe iesaka izmantot amerikāņu pētnieces Barbaras Fredriksones “10 pozitīvo emociju vārdnīcu”: prieks, iedvesma, pateicība, mīlestība, bijība, interese, lepnums, miers un cerība. Tās ir dažādas pozitīvās emocijas, ko jācenšas sevī vairot.

Pozitīvas emocijas ne tikai uzlabo garastāvokli — tās palielina radošumu, garīgo elastību un spēju tikt galā ar grūtībām.

Atpazīstiet un izmantojiet savas stiprās puses

Laimīgi cilvēki zina, kur slēpjas viņu īstais spēks. Ne tikai prasmēs (“es protu Excel”), bet arī īpašībās (“esmu neatlaidīgs”, “esmu taisnīgs”, “man ir laba intuīcija”).

Ja jūs regulāri izmantojat savas stiprās puses darbā, attiecībās vai brīvajā laikā, tas palielina pašapziņu un iekšējo mieru. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kas fokusējas uz saviem talantiem, ilgtermiņā ir apmierinātāki ar dzīvi.

Piedzīvojiet jēgu tajā, ko darāt

Cilvēkiem, kuri redz savas dzīves mērķi un jēgu, ir augstāks laimes līmenis. Pajautājiet sev: kur es jūtu, ka dodu ieguldījumu? Tas var būt darbs, ģimene, brīvprātīgais darbs vai vienkārši palīdzība citiem.

Reklāma
Reklāma

Jēga rada dziļāku piepildījuma sajūtu — tā, kas paliek arī tad, kad emocijas pāriet.

Izvirziet un sasniedziet mazus mērķus

Laimi rada arī sasnieguma sajūta — ne tikai lielos, bet arī mazajos soļos. Tas var būt tik vienkārši kā ikdienas pastaiga, grāmatas nodaļas pabeigšana vai saruna, ko ilgi atlikāt.

Svarīgi pamanīt un novērtēt: “Skaties, es to izdarīju!” — šī mazā uzvara nostiprina ticību sev un motivē turpināt.

Veidojiet labas attiecības ar cilvēkiem

Hārvardas slavenais “Grant Study”, kas ilgst jau kopš 1938. gada, atklāja: vissvarīgākais laimes faktors ir kvalitatīvas, atbalstošas attiecības.

Nav svarīgi, cik daudzi cilvēki ir jums apkārt — pietiek ar vienu vai diviem, ar kuriem jūtaties saprasts un pieņemts.

Un vislabākais — kad darāt labu citiem, jūs kļūstat laimīgāki arī paši. Palīdzība, atbalsts un laipnība ir kā divi zaķi ar vienu šāvienu: stiprina attiecības un piepilda jūsu pašu “laimes kontu”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Spītnieku savaldīšana: sešas vienkāršas frāzes, kas bērniem liks klausīt vecākus
4 lietas, ko cilvēki ar augsti attīstītu domāšanu dara atšķirīgi no visiem pārējiem
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.