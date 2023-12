SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Ukraiņi notriekuši 34 no 35 krievu lidrobotiem





Ukrainas armija notriekusi 34 no 35 lidrobotiem “Shahed”, ko naktī uz ceturtdienu uz Ukrainu raidīja Krievija, platformā “Telegram” vēsta Ukrainas Gaisa spēki.

Lidroboti uzbruka viļnveidīgi dažādos laikos no plkst.20 trešdien līdz plkst.3.30 ceturtdien.

Krievija raidīja lidrobotus pret Ukrainu no trim virzieniem: no Čaudas raga okupētajā Krimā, no Primorskoahtarskas un no Kurskas.

Gaisa uzbrukuma atvairīšanā tika iesaistīta Ukrainas Gaisa spēku un Aizsardzības spēku taktiskā aviācija, pretgaisa raķešu vienības un mobilās grupas.

Pretgaisa aizsardzība darbojās Kijivas, Dņipropetrovskas, Vinnicas, Čerkasu, Hersonas, Zaporižjas, Mikolajivas, Hmeļnickas, Sumu, Poltavas, Čerņihivas un Kirovohradas apgabalos.



Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 350 270

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 350 270 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1080 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 5828 tankus, 10 825 bruņutransportierus, 8226 lielgabalus, 932 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 611 zenītartilērijas iekārtas, 324 lidmašīnas, 324 helikopterus, 6342 bezpilota lidaparātus, 1613 spārnotās raķetes, 22 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 10 919 automobiļus un autocisternas, kā arī 1208 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Ukraina aicina armijai pievienoties ārzemēs dzīvojošos pilsoņus

Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs aicina armijai pievienoties arī ārzemēs mītošos Ukrainas pilsoņus, ceturtdien pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Preses un informācijas pārvaldes priekšnieks Illarions Pavļuks, norādot, ka vācu medijos publicētajā ministra intervijā, kurā minēta ārzemēs mītošo ukraiņu iesaukšana armijā, nobīdīti akcenti.

“Ministrs aicina Bruņotajiem spēkiem pievienoties visus Ukrainas pilsoņus, lai arī kur viņi būtu. Tāpēc vien, ka neesat saņēmuši pavēsti, draudi Ukrainai nav izzuduši. Vai tas attiecas uz tiem ukraiņiem, kas atrodas ārzemēs? Protams,” uzsvēra amatpersona.

“Aizstāvēt savu valsti kara laikā ir visu pilsoņu konstitucionālais pienākums. Vai ir jautājums par soda mehānismu vai juridisko spiedienu uz tiem, kas atrodas aiz Ukrainas robežām? Šobrīd darba kārtībā tāda nav,” norādīja Pavļuks.

Publicētajā intervijā nomainīt akcenti. Runa bijusi par nepieciešamību panākt, ka ārzemēs mītošos ukraiņus sasniedz ziņa – ir svarīgi, ka viņi pievienojas armijai, sacīja amatpersona.

Iepriekš vācu mediji WELT TV un “Bild” bija publicējuši interviju ar Ukrainas aizsardzības ministru.

Atbilstoši publicētajām intervijām Umerovs paziņojis par plāniem iesaukt armijā ārzemēs dzīvojošos ukraiņu vīriešus un sacījis, ka visiem iesaukuma vecuma vīriešiem vecumā no 25 līdz 60 gadiem ir jāsaņem uzaicinājums ierasties Ukrainas Bruņoto spēku komplektēšanas punktos.

Ukrainas varasiestādes plāno iesaukt vēl 450 000 līdz 500 000 rezervistos ieskaitīto vīriešu, taču tam vēl nav sagatavoti vajadzīgie finansiālie un politiskie nosacījumi.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka mobilizācija ir jutīgs jautājums.

Neraugoties uz aizliegumu, daudzi ukraiņi ir aizbēguši uz ārzemēm, lai izvairītos no iesaukšanas.

Pēdējās nedēļās Krievijas karaspēks ir manāmi pastiprinājis uzbrukumus visā frontes garumā. Īpaši smagas kaujas notiek Avdijivkas apkaimē pie Doneckas.