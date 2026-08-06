Uzrakstīt par Covid–19 pieredzi bez politikas ir turpat vai neiespējami. Arī šo rindu autoram allaž licies vēlams nosaukt atbildīgās politiskās personas, kas Latvijā noteica bērnu mājsēdi, sporta aizliegumus, pannu pirkšanas aizliegumu, kas vakcināciju pārnesa uz krāmu tirgu un kapu svētkiem, kas politizēja vakcināciju līdz antivakcīnu kopienas izveidei un iztērēja neiedomājami daudz Latvijas naudas, pie kam parakstīja līgumus, ka Latvija vēl daudzus gadus par dārgu naudu iepirks vakcīnas, ko neviens nelietos. Bet latvietis ir mierīgs cilvēks, nav ļaunatminīgs un pandēmiju piemin tikai sociālajos tīklos.
Citādi ir ar amerikāņiem. Globālā diskusija par to, kur patiesībā radās SARS-CoV-2 vīruss – laboratorijā, sikspārnītī vai bruņnesī pilnā apjomā pārgājusi uz Kapitoliju. Paredzams, ka republikāņu vadītā Senāta komiteja šodien, tas ir 6. augustā, balsos par Nacionālā alerģijas un infekcijas slimību institūta bijušā direktora dr. Entonija Fauči atzīšanu par vainīgu necieņas izrādīšanā ASV kongresam, pēc tam, kad viņš pagājušajā nedēļā asā uzklausīšanā vairāk nekā 100 reizes atsaucās uz savām Piektajā konstitūcijas grozījumā noteiktajām tiesībām. Diskusijas, kas vētraini notiek Kapitolijā, liecina, ka Covid-19 pandēmija bija vēsturisks stresa tests, kas atklāja, ka ASV politika ir pārāk sadrumstalota, lai spētu tikt galā ar valsts mēroga krīzi. Piecus vai sešus gadus pēc pandēmijas ASV kongresā sākusies politiska vētra ap savulaik ASV ietekmīgāko veselības aprūpes amatpersonu, un amerikāņu kongresmeņi vienā balsī apgalvo, ka pandēmijas vadīšana bijis sliktākais sabiedribas veselības process pēdējo 100 gadu laikā.
Fauči sāga parāda Covid-19 joprojām spēcīgo politisko mantojumu, arī tuvojoties 2026. un 2028. gada vēlēšanām.
Kāpēc šādas aktivitātes? Izmeklētāji atrada dr. Entonija Fauči dienasgrāmatas uz dažādiem serveriem, tā 27. jūlijā paziņoja veselības ministrs Roberts F. Kenedijs jaunākais. Kā viņš stāsta, amerikāņu izmeklētājiem bija nepieciešami aptuveni astoņi mēneši, lai izrakņātu šos ierakstus no 11 atsevišķiem serveriem, kur tie bija izolēti un noslēpti. Šos ierakstus Kenedijs jaunākais nodeva senatoriem Randam Paulam un Ronam Džonsonam.
Senatori veic izmeklēšanu par Covid-19 izcelsmi un reaģēšanu uz Covid-19 pandēmiju. Senāta Iekšzemes drošības un valdības lietu komitejas priekšsēdētājs Pols pēc tam publicēja Fauči dienasgrāmatas ierakstus no 2019. gada decembra līdz 2022. gada decembrim, apvienojot tos vienā dokumentā.
Kenedijs apgalvo, ka iespaids, ko gūst, lasot šīs dienasgrāmatas, ir milzīgā pretruna starp to, ko Fauči teica privāti, un to, ko viņš teica publiski.
Atbilstoši Kenedija paustajam Fauči institūts bija piešķīris finansējumu Uhaņas laboratorijai Ķīnā, lai tur veiktu eksperimentus ar koronavīrusiem, no kuriem vismaz vienā eksperimentā vīrusam tika pievienota kāda īpašība, ko sauc par furīna šķelšanās vietu, un tas, pēc Kenedija domām iespējams, tas tika veikts Uhaņas laboratorijā.
Dienasgrāmatas ierakstā Fauči aprakstījis, ka 2020. gada 1. februāra telefonsarunā 9 no 11 zinātniekiem uzskatīja, ka ir iespējama furīna šķelšanās vietas apzināta ievietošana Covid-19 vīrusā, norādot uz iepriekš Uhaņas laboratorijā veiktajiem darbiem. Tomēr publiski dr. Entonijs Fauči atkārtoti publiski popularizējis teoriju, ka vīruss, kas pazīstams kā SARS-CoV-2, cēlies no dabas.
Republikāņu līderi apsūdz dr. Entoniju Fauči par to, kā viņš vadīja karantīnas politiku, kas nodarīja kaitējumu ekonomikai, sabiedrības veselībai un bērnu izglītībai, kā arī par to, ka viņš maldinājis Kongresu par federāli finansētiem pētījumiem Uhaņā, kur, kā viņi apgalvo, pandēmiju izraisīja noplūde no laboratorijas.
Plašākā nozīmē viņi cenšas attaisnot Donalda Trampa krīzes vadību pirmajā prezidentūras termiņā, kas veicināja viņa zaudējumu pret Baidenu 2020. gadā. Populistiski noskaņotie republikāņi Fauči uzskata par Vašingtonas „dziļās valsts” elites paraugu, kuras mērķis ir apspiest personiskās brīvības. Ohaio senators Bernijs Moreno pagājušajā nedēļā pieprasīja, lai Fauči atvainotos cilvēkiem, kuriem ar savu rīcību nodarījis kaitējumu, savukārt Misūri senators Džošs Houlijs nosauca Fauči par lielāko krāpnieku Amerikas vēsturē.
Demokrāti ar prieku izmanto iespēju atgādināt sabiedrībai par Trampa neveiksmēm saistībā ar Covid-19 un saistīt tās ar prezidenta otrā termiņa uzbrukumiem sabiedrības veselības vadlīnijām, vakcinācijas grafikiem un zinātniskajai pētniecībai.
Fauči liktenis ir sava veida tipiska Vašingtonas traģēdija. Gandrīz četras desmitgades viņš bija viens no amatpersonām, ko vienlīdz cildināja gan republikāņi, gan demokrāti. Ārvalstu valdības viņu uzskatīja par globālās veselības zelta standartu, un viņa līdzdalība prezidenta Džordža V. Buša globālajās programmās pret HIV/AIDS palīdzēja glābt miljoniem dzīvību.
Fauči 85 gadu vecumā ir kļuvis par simbolu tiem, kuri pārāk ilgi turas pie varas,– viņu reputācija galu galā tiek aptraipīta. Izskatās, ka Fauči dienasgrāmatu fragmenti, ko publiskoja komiteja, atklāj viņa iedomīgo un augstprātīgo pusi, jo šķita, ka viņš izbaudījis mediju uzmanību, slavu un saskarsmi ar slavenībām.
Jādomā, ka Fauči ne vienmēr rīkojies pareizi. Daži no viņa ieteikumiem šķiet pretrunīgi vai zinātniski nepamatoti. Baisajā Covid-19 panikas sākumposmā amatpersonas pieņēma ātrus lēmumus, nepilnīgi pārzinot vīrusa īpašības, slimnīcas pildījās ar smagi slimiem pacientiem. Kļūdas bija neizbēgamas. Taču dažkārt amatpersonas sniedza pretrunīgus padomus vai mainīja savu nostāju tādās jautājumos kā masku valkāšana, kā rezultātā tika zaudēta sabiedrības uzticība.
Pandēmija bija tik šausmīga pieredze, ka lielākā daļa cilvēku vienkārši vēlas to atstāt pagātnē. Taču šī vēlme ir mazinājusi arī sabiedrības un medicīnas amatpersonu vēlmi veikt padziļinātu šī perioda izvērtējumu.
Visvairāk strīdu Kapitolija kalnā rada pandēmijas ierobežojumi. Šādus pasākumus ir sarežģīti novērtēt, jo tie bija atkarīgi no karantīnas ilguma, vīrusa izplatības intensitātes, konkrētajā brīdī cirkulējošajiem vīrusa variantiem un vietējo veselības aprūpes sistēmu kvalitātes. Šāds pētījums varētu risināt jautājumus par cilvēku upuriem, ko radīja tādi lēmumi kā skolu slēgšana, kas atstāja ilgstošu izglītības, garīgo un emocionālo kaitējumu.
Daži kritiķi uzskata arī, ka augstākās sabiedrības veselības amatpersonas bija tik ļoti koncentrējušās uz savu uzdevumu cīnīties pret vīrusu, ka ignorēja plašo seku spektru. Viņi – politiķi un mediji, kas pārraidīja viņu vēstījumus – nepievērsa uzmanību, piemēram, strādnieku un celtnieku ciešanām, kuri, atšķirībā no biroja darbiniekiem, nevarēja strādāt no mājām.
Fauči uzklausīšana ir atjaunojusi arī debates par vīrusa izcelsmi. Jau savā pirmajā prezidentūras laikā Tramps izmantoja versiju, ka vīruss cēlies no Ķīnas laboratorijas – acīmredzot, lai novērstu uzmanību no savām vadības kļūdām. Taču kopš tā laika lielākā daļa akadēmisko pētījumu un epidemioloģisko datu liecina, ka vīrusam ir zoonozes izcelsme – tas nozīmē, ka slimība dabīgi sastopama dzīvniekos un izplatās uz cilvēkiem – ir visdrīzākā SARS-CoV-2, vīrusa izcelsme, un – ka sākotnējā pārnēsāšana bija saistīta ar mitro tirgu Uhaņā.
Trampa bijusī Nacionālās izlūkošanas direktore Tulsija Gabarda jūnijā apsūdzēja Fauči par to, ka viņš finansējis Uhaņas Viroloģijas institūta laboratorijas pētījumus, kas izraisīja vīrusa rašanos. Taču dokumenti, kurus viņa publiskoja, neapstiprināja šos apgalvojumus, un Fauči tos noliedz. Fauči Baltajā namā aprīlī apgalvoja, ka nesen ir veikts pētījums, ko var piedāvāt lasīšanai senatoriem, kurā augsti kvalificētu evolūcijas virusologu grupa izpētīja šīs sekvences un sikspārņu sekvences to evolūcijas gaitā. Mutācijas, kas bija nepieciešamas, lai sasniegtu vīrusa pašreizējo stāvokli, pilnībā atbilst sugas pārnesumam no dzīvnieka uz cilvēku.
Fauči nav pasargāts arī no valsts līderu nežēlīgas, personīgas apmelošanas, un jādomā, ka šie uzbrukumi neattiecas tikai uz Fauči. Šie uzbrukumi raida signālus citiem zinātniekiem, ārstiem, veselības aprūpes speciālistiem, pētniekiem. Uzbrukums Fauči dod viņiem signālu – ja jūs nepakļausieties politikai, arī jūs potenciāli varat kļūt par uzbrukumu mērķi.
Covid–19 sāga ir interesanta tieši no ASV politikas skatpunkta, jo ļaus paskatīties uz SARS-CoV-2 izraisīto pandēmiju globāli.