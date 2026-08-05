Sācies ražas laiks: ko vēl paspēt dārzā vasaras nogalē? 0
Augusts ir mēnesis, kad dārzā redzami pavasara un vasaras ieguldītā darba augļi. Līdz ar tomātiem, gurķiem un pirmajām ābolu kastēm dārza sezona vēl nebūt nav galā. Tieši vasaras nogalē vērts ielikt pamatus gan bagātīgai nākamā gada ražai, gan skaistam dārzam arī rudenī.
Ar praktiskiem ieteikumiem, ko noteikti paspēt savā piemājas vai balkona dārzā vasaras noslēgumā, dalās arboriste un nekustamo īpašumu attīstītāja “Bonava Latvija” vadošā ainavu arhitekte Alise Damberga.
Laiks ražai
Augusts ir brīdis, kad dārzs šķiet visdāsnākais – siltumnīcā sārtojas tomāti, dobēs briest gurķi, bet augļu koki liec zarus zem pirmās ražas smaguma. Tomēr pieredzējuši dārzkopji zina – veiksmīga ražas novākšana nav sacensība par to, kurš visu paveiks pirmais.
Svarīgi novērtēt laikapstākļus – vai ir bijis sauss, vai vējš nožāvējis rasu un lietu. Tāpat jābūt piesardzīgiem, lai ražu neievāktu par agru vai ar novēlošanos, kad tā jau pārgatavojusies.
“Augustā parasti gatavi ir ne tikai tomāti un gurķi, bet arī kabači, pupiņas, paprika, plūmes, kazenes, avenes un agrīnās ābolu šķirnes. Savukārt ķirbjus, vēlīno ābolu šķirnes ražu un lielāko daļu sakņaugu nevajadzētu steigties novākt.
Tiem jāturpina nobriest, lai pilnībā izveidotos raksturīgā garša, tekstūra un tie būtu piemēroti uzglabāšanai,” skaidro arboriste, “Bonava Latvija” ainavu arhitekte Alise Damberga.
Modrību nedrīkst zaudēt arī ziedu mīļi. Tieši šomēnes ir īstais brīdis griezt salmenes, pelašķus un lavandas, kuras lieliski iederēsies sauso ziedu kompozīcijās. Tos ieteicams ievākt sausā laikā un žāvēt ēnainā, labi vēdināmā vietā, lai saglabātu to krāsu.
Tukša dobe – neizmantota iespēja
Kamēr virtuvē raža pārtop par gardiem ievārījumiem un marinējumiem, dārzā sezona turpinās. Augustā augsne joprojām ir silta, un līdz pirmajām rudens salnām vēl pietiek laika gan atkārtotām sējām, gan jauniem stādījumiem, kas paspēs iesakņoties pirms ziemas.
Pretējā gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš laistīšanai vai jānogaida līdz septembrim. Savukārt dobēs pēc sīpolu, ķiploku vai agro kartupeļu novākšanas vēl var sēt salātus, spinātus, rukolu, dilles,” stāsta eksperte.
Balkonu un terašu saimniekiem dārza sezona nereti ir pat garāka nekā piemājas dārzā. Podos augošos augus iespējams vieglāk pasargāt no vēja, stipra lietus un pirmajām rudens salnām, tos pārvietojot zem jumta vai tuvāk ēkas sienai. Tas ļauj ilgāk baudīt svaigus garšaugus, dārzeņus un krāšņos ziedus.
Vasaras beigas nav iemesls atslābt
Lai gan lielākā daļa vasaras darbu jau paveikta, augustā dārzam joprojām nepieciešama regulāra kopšana. Ja laikapstākļi ir sausi un karsti, īpaši svarīgi ir nodrošināt pietiekamu mitrumu dārzeņiem un jaunajiem stādījumiem.
Eksperte iesaka augus laistīt retāk, bet bagātīgāk, lai ūdens sasniegtu dziļākos augsnes slāņus un veicinātu spēcīgākas sakņu sistēmas attīstību.
Regulāra dārza apsekošana, bojāto lapu izgriešana un pārgatavo augļu novākšana ir būtiska, lai mazinātu slimību izplatīšanās risku. Eksperte aicina nesteigties atbrīvotās dobes atstāt tukšas. Nelielas platības var izmantot atkārtotai sējai vai zaļmēslojuma augiem, kas uzlabo augsnes struktūru, palīdz saglabāt tajā barības vielas un sagatavo dārzu nākamajai sezonai.
Laiks plānošanai
Sezonas izskaņā dārzs kļūst par labāko padomdevēju. Tieši tagad visspilgtāk redzams, kuri risinājumi sevi attaisnojuši un kur nākamajā sezonā vēl ir vieta pārmaiņām.
“Pēc aktīvās sezonas ir vieglāk objektīvi novērtēt dārzu kopumā. Augusts ir īstais brīdis pārdomāt, vai augiem pieticis vietas un saules gaismas, vai dobes ir bijušas ērti kopjamas un vai dārzs atbilst tam, kā to patiesībā izmantojam ikdienā. Nereti tieši tagad rodas labākās idejas par to, ko nākamajā gadā papildināt, pārvietot vai pārveidot,” stāsta ainavu arhitekte.
Eksperte iesaka šīs idejas pierakstīt vai nofotografēt dārzu, kamēr tas vēl ir pilnbriedā. Tas palīdzēs pavasarī vieglāk pieņemt lēmumus par jauniem stādījumiem, dobju pārveidi vai citu dārza elementu uzlabošanu. “Pārdomāts dārzs neveidojas vienā sezonā – tas attīstās pakāpeniski, gadu no gada, mācoties no iepriekšējās sezonas pieredzes,” piebilst Alise Damberga.