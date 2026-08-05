Foto: EPA/Scanpix/LETA

Šonakt segu nevajadzēs! Pat nakts melnumā termometra stabiņš vietām rādīs +20 grādus 0

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LETA
14:58, 5. augusts 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz ceturtdienu no vasarīgā siltuma atelpas tikpat kā nebūs – gaidāma šīs nedēļas siltākā nakts, un gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies +16…+20 grādu robežās.

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Valsts lielākajā daļā nakts paies bez nokrišņiem un ar nelielu mākoņu daudzumu. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs spēcīgāks.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem dažviet Latgalē.

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Rīgā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +20 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +27 grādiem.

Sākot ar piektdienu, Latvijā gaidāms nedaudz vēsāks laiks, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem vietām Latgalē, bet piektdien, sestdien un svētdien visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs +19..+24 grādus.

Nakts uz ceturtdienu būs siltākā šonedēļ – minimālā gaisa temperatūra +16..+20 grādi. Turpmākās naktis gaidāmas dzestrākas, svētdienas saullēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz +7..+9 grādiem.

Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidaustrumu daļā. Piektdien gaidāms brāzmains rietumu vējš.

Nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, pēc tam temperatūra pazemināsies. Līdzīgi kā šonedēļ, nokrišņu daudzums prognozēts mazāks par normu.

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