Andis Kudors, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Privātās militārās kompānijas “Vagner” īpašnieks, Vladimira Putina t. s. pavārs Jevgēņijs Prigožins 2022. gadā kļuva par politisku figūru. Viņa vadītā algotņu organizācija tika pie jaunas daudzstāvu stiklotas biroja ēkas; dzīve sita augstu vilni. Tomēr nav tā, ka pārējie, kuri stāv ap virsotni, būtu sevišķi laimīgi par bijušā zeka uznācienu. Pat ja tev ir labas attiecības ar vadoni, tur augšā – Krievijas varas virsotnē – ir visai spiedīgi.

Krievijā būt tuvu valsts svarīgākajam ķermenim ir finansiāli un visādi citādi izdevīgi. Putins raugās, lai viņa uzticamības lokā neviens pārāk nepaceļ galvu pār citiem, sevišķi jau publiskajā telpā. Ir jāuzmanās, neviens nedrīkst lidot par augstu. Te gan jāpiebilst, ka Prigožins nekož saimniekam rokā un sliktu runā tikai par Bruņoto spēku vadību, bet ne pašu “virspavēlnieku”.

Diriģentam pēdējā laikā neiet

Vēl nesen “Vagner” kareivji ar maskās slēptām sejām rupji lamāja Ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu par to, ka aizsardzības sektors nepiegādā bruņojumu un munīciju vāgneriešiem. Ar Girkina (Strelkova), Kadirova un Prigožina skaļajām balsīm Putinam bija iespējams nopērt Altaja kalnu pavēlnieku Sergeju Šoigu un ģenerāli Gerasimovu kā sliktus karavadoņus. Par “SVO” vadītāju tika iecelts sūrais Sergejs Surovikins, pastumjot Gerasimovu malā.

Tomēr svārsts šūpojās atpakaļ, un Putins pirms kāda laika reabilitēja armijas vadību, piešķirot apbalvojumus, tādējādi parādot publikai un Prigožinam, ka viņš valstī svarīguma ziņā nav ne numur divi un pat ne numur pieci. Vāgneriešu diriģents aizgāja tik tālu, ka apsūdzēja Krievijas uzbrukuma ministru Šoigu un priekšnieku Gerasimovu nodevībā, liedzot munīciju. Prigožins sacīja, ka šāda rīcība ir līdzvērtīga mēģinājumam iznīcināt “Vagner”.

Lai cik skaļš būtu Prigožins, viņa pārziņā esošie spēki nav pietiekami, lai mērītos ar varēšanu ar daudzskaitlīgo armiju, kuras Ģenerālštāba pārziņā ir arī Galvenā izlūkošanas pārvalde (GRU). Ģenerālštābs, pēc visa spriežot, atriebjas par rupjību ar munīcijas nepiegādāšanu. Pakaro nu tagad! Turklāt Prigožinam tika samazinātas iespējas vervēt cietumos lielgabalu gaļu.

Zeku vervētājs pirms dažām dienām tikās ar vienu no atstumtiem Donbasa komandieriem, kas sūdzējās par likteni Prigožinam, kurš tajā brīdī sēdēja uz salauzta, ar skoču aptīta krēsla… Bēdu brāļi. Tikmēr aizsardzības resors ir pārņēmis iniciatīvu un ieslodzījuma vietās paši vervē zekus, bet tikai ne vairs brīvprātīgi. Tiek atrasti tie, kuri ir karaklausības uzskaitē, un viņi vienkārši tiek iesaukti. To var uzskatīt par slēptu mobilizāciju, jo tā netiek reklamēta, žurnālisti zonā reportāžas neveic.

Orķestris meklēja “brāļus ­muzikantus” arī Serbijā

Pirms kāda laika “Vagner” mēģināja vervēt brīvprātīgos arī Balkānos, lai sūtītu tos drošā nāvē Ukrainā. Tomēr jau drīz Serbijas varas iestādes paziņoja, ka Jevgēņija Prigožina organizācijas klātbūtne Serbijā nav vēlama. Kāds no ārpolitikas ekspertiem reiz teica, ka vienīgā tauta, kas smaida, kad pretī nāk Krievijas pārstāvji, ir serbi.

Tā Krievijas draudzība ar Serbiju ir visai specifiska. Putinisti nemāk ne draudzēties, ne veidot cieņpilnas attiecības. Cik uzticami ir bandīti, kuri piedāvā draudzību? Kad Serbijā izcēlās skandāls par “Vāgnera” vervēšanu, valsts prezidents Aleksandrs Vučičs steidzās tam pielikt punktu, publiski nosodot paramilitārā grupējuma reklāmu un atgādinot potenciālajiem algotņiem par iespējamo kriminālatbildību. Par piedalīšanos ārzemju konfliktos Serbijas pilsoņiem draud līdz 10 gadiem cietumā.

Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve komunikācijā ar sabiedrību Marija Zaharova pārspēj rupjībā savu skolotāju un priekšnieku – ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. 2020. gada septembrī Putinam nācās atvainoties Zaharovas vietā Serbijas prezidentam Vučičam par Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālās pārstāves “joku”. Zaharova “Facebook” ierakstā salīdzināja Vučiču, kurš tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, ar personāžu no kinofilmas “Pamatinstinkts”, ko attēloja Šarona Stouna, kura izmeklētāja kabinetā pratināšanas laikā sēdēja bez apakšveļas.

Neskatoties uz starptautisko skandālu, Zaharova palika amatā, kas norāda, ka Kremlī kopumā ir apmierināti ar Zaharovas vulgāro un nediplomātisko komunikācijas veidu. Tas vēl un vēl izgaismo Putina režīma morālo ­degradāciju.

Drukā rubļus

Kremļa rupors RT mēģināja palīdzēt algotņu vervēšanai Serbijā ar stāstiem par naudu, ko saņemšot serbu kaujinieki. Algotņiem tika solīti 240 tūkstoši Krievijas rubļu mēnesī (aptuveni 3140 eiro), bet tie, kuri īpaši izceltos, saņemtu balvas līdz miljonam rubļu (13 tūkstoši eiro).

Nāves gadījumā ģimene saņemtu piecus miljonus rubļu (apmēram 65,7 tūkstošus eiro), turklāt Prigožina “uzņēmums” segtu apbedīšanas un transportēšanas izdevumus. Balkānos, kur augsts bezdarba līmenis, tā ir liela nauda. Papildus propagandas izplatītājam RT ziņas par “Vagner” piedāvājumu tika izplatītas arī “Facebook”, “Telegram”, “Instagram”, “Twitter”, “TikTok” un “YouTube”.

Ņemot vērā valodas faktoru, šis projekts var rēķināties ar auditoriju ne tikai Serbijā, bet arī Melnkalnē, Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā un citur. Nav pārsteidzoši, ka algotņi tiek meklēti tieši Serbijā, jo tā ir viena no retajām Eiropas valstīm, kur pēc Krievijas ofensīvas sākuma tika rīkoti mītiņi Kremļa politikas atbalstam un kurā periodiski parādās grafiti ar Putina attēlu un Z/V simboliem.

Jaunie panslāvisti

Serbijā darbojas promaskaviski noskaņoti aktīvisti, kuri kultivē 19. gadsimta beigu panslāvistu idejas. “Vikings”, kura īstais vārds ir Andrejs Rodionovs, vada “Krievu un slāvu apvienošanās un atdzimšanas” kustību, kura sludina par vēsturiskās “Lielās Krievijas” atdzimšanu un “Slāvu savienības valsts” izveidi ar “Lielkrieviju” priekšgalā.

Vai ir pārsteidzoši, ka minētā organizācija ir reģistrēta Sevastopolē, Gorpiščenko ielā? “Labējo serbu” līderis Miša Vacičs itāļu labējo sanāksmē 2021. gadā sveica sanākušos ar žestu, kas atgādināja fašistu sveicienu. 2022. gadā viņš ieradās Serbijas Centrālajā vēlēšanu komisijā, lai nodotu parakstus par savu izvirzīšanu prezidenta amatam, ar automašīnu, kuru rotāja Krievijas valsts numura zīmes, Z simbols, kā arī Serbijas un Krievijas karogi. Balsojumā Z-aktīvists gan ieguva sliktāko rezultātu – 0,9%. Un labi, ka tā.

Var jau muldēt par slāvu vienotību un pareizticīgo brālību Maskavas vadībā, bet Krievija rīkojas tieši pretēji šiem lozungiem. Pēc Ukrainas datiem, kopš 2014. gada Donbasā varēja atrasties līdz pat vairākiem simtiem serbu algotņu. Savukārt Serbijas varas iestādes attiecīgos datus nekad nav publiskojušas.

Pēdējos gados par dalību Ukrainas konfliktā tiesāti vairāk nekā 30 Serbijas pilsoņi. Portāls “The Insider” vēstīja, ka “Vagner” kopš Sīrijas kara sākšanas ir izmantojis algotņus no Balkāniem, kuri bija guvuši kaujas pieredzi Irākā vai Afganistānā, Kongo, Libērijā utt. “Vagner” vervēšanas aktivitātes īsteno ar serbu galēji labējo grupu palīdzību. Potenciālo algotņu ir maz, turklāt situāciju ietekmē arī Vučiča negatīvā nostāja un Serbijas pakāpeniskā attālināšanās no Krievijas.

Analizējot politiku, ņemam vērā ne tikai to, kas izdodas, bet arī nolūkus, pat ja rezultāti ir vāji. Un Kremļa nolūki ir pretrunā ar Putina gludajām runām par brāļu tautu attiecībām. Viņa režīms nes asinis, ciešanas un nāvi.

Nobeigumā: kriminālā Krievija

Putins, 21. februārī uzrunājot Federālo sapulci un dažādus uzaicinātos pielīdējus, teica, ka mērķa sasniegšanai varot nolīgt pat “čorta lisova” (plikpaurainu velnu). Tvitera aktīvisti jau sazīmēja tajā Jevgēņiju Prigožinu, kura tēls visai pasaulei parāda, cik bandītisks ir kleptokrātiskais Putina režīms.

Nesen tviterī tika publicēts ieraksts no kādas Krievijas ieslodzījuma vietas, kurā redzams un dzirdams Prigožins, kurš no balkona aģitē zekus. Viņa teiktais ir spilgta liecība par Krievijas režīma vērtībām. Vāgneriešu vadonis skaidro, ka viņam esot nepieciešami tie, kuri sēž par smagu noziegumu izdarīšanu. Viņš teica, ka tagad noziedznieku talanti būšot noderīgi, un jo sevišķi to, kuri ir izdarījuši noziegumus pret policistiem un cietuma apsargiem…

Prigožins vēl piebilda, ka viņš pats esot sēdējis desmit gadus, pirms kļuvis par Krievijas varoni. Nu, lūk, tā ir tā “garīguma citadele”, kuru esot ielenkuši Rietumu sātanisti.