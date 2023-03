“Rīdzinieki novērtē ērtības – mēnešbiļetes un QR biļetes,” tā Ķirsis par Rīgas sabiedriskā transporta biļešu reformu Ieteikt







Pēc “Rīgas satiksmes” sabiedriskā transporta biļešu reformas būtiski palielinājies to pasažieru skaits, kuri izmanto mēnešbiļetes. Bet vai finansiālais ieguvums no šīs reformas ir tāds, kādu to gaidīja pašvaldība?

Mēnešbiļešu lietotāju skaits patiesi ir būtisks. Ja novembrī un decembrī mēnešbiļetes lietoja ap 28% pasažieru, tad janvāri un februārī tie ir jau 70% pasažieru. Pieaugums ir būtisks. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Ziņu TOP” sniedza Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (JV).

“Par naudas izteiksmi varēsim skatīties no marta, kad ir beidzies pārejas periods, kas bija no janvāra sākuma. Šajā laikā varēja norēķināties gan pēc jaunās, gan pēc vecās sistēmas. Līdz ar to ir grūti spriest, jo pagaidām vēl daudzi cilvēki lietoja vecās biļetes un jaunās nepirka. Uz šo jautājumu par naudu varēšu atbildēt pēc mēneša vai diviem,” tā prognozē Ķirsis.

Šobrīd viens no mūsu mērķiem bija veicināt regulāri sabiedriskā transporta lietošanu, kas bija krities no pandēmijas laika kopš Covid-19 sākuma. Tad tagad grafiki rāda, ka šobrīd ir vēsturiski lielākais pasažieru skaits. Fons ir labvēlīgs, norāda Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks.

“Kas vēl priecē?! QR koda biļetes kļūst arvien populārākas, rīdzinieki novērtē šīs te ērtības. Šobrīd 25% jeb ceturtdaļa biļešu ir nopirkti ar QR kodu.”