Vai karsts ūdens ar citronu ir labs – visa patiesība par daudz reklamēto "brīnumdzērienu"







Daudzas labās īpašības, ko piešķir karstam ūdenim ar citronu, nav pamatotas, par to raksta The New York Times. Šī dzēriena galvenā uzturvērtība ir tā, ka tas ir mitrinošs. Un tas īpaši palīdz no rīta, kad “tu visu nakti neko neesi dzēris”.

Runājot par citām iespējamām karstā citronūdens priekšrocībām, tajā nav nekā īpaša. Ieguvumi no glāzes tīra ūdens, tases zāļu tējas vai pat tases kafijas būs tieši tādi paši, vēsta izdevums. “Šķidrums ir būtisks, lai balstītu gremošanas sistēmu, neatkarīgi no tā, vai tas ir aromatizēts ar citronu vai nē.”

Kādā 2020. gada pētījumā zinātnieki atklāja, ka tiem, kuri dzēra visvairāk ūdens (vairāk nekā astoņas tases dienā), bija par 29% mazāks aizcietējumu risks nekā tiem, kuri dzēra mazāk ūdens (mazāk nekā četras tases dienā). Ir arī atsevišķi pierādījumi tam, ka citronu sula var palīdzēt sadalīt pārtiku kuņģī, stimulējot kuņģa skābes sekrēciju.

Kas attiecas uz apgalvojumu, ka karsts ūdens ar citronu var dot labumu imūnsistēmai, tajā ir arī patiesības grauds. Citroni ir bagāti ar C vitamīnu, kas ir būtisks imūnsistēmas darbībai un dziedināšanai. Turklāt tas darbojas kā spēcīgs antioksidants.

Tomēr, kā uzsvērts rakstā, nav konkrētu pierādījumu tam, ka tu stiprināsi savu imūnsistēmu, patērējot vairāk C vitamīna. Vienā pārskatā par vairāk nekā 60 klīniskiem pētījumiem pētnieki secināja, ka cilvēki, kuri lietoja lielas C vitamīna piedevas (vismaz 200 miligramus dienā), necieta no mazākām, īsākām vai mazāk smagām saaukstēšanās slimībām.