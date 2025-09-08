“Tas ir tāpat, kā Skabejeva saka, ka Igaunija taisās veikt preventīvu triecienu pa Krieviju!” Eksperts skaidro, vai Azerbaidžānai gaidāms uzbrukums 0

21:46, 8. septembris 2025
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS Majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja, kāda ir realitāte saistībā ar bažām par Krievijas iespējamo uzbrukumu Azerbaidžānai. Viņš norādīja, ka šāda scenārija iespējamība ir ļoti zema, jo Azerbaidžānai aiz muguras stāv Turcija, kas sniedz spēcīgu atbalstu un garantijas drošībai.

Slaidiņš kritiski vērtēja Krievijas propagandas mēģinājumus radīt iespaidu par militāru draudu: “Neuzbruks Krievija Azerbaidžānai, jo aiz Azerbaidžānas stāv Turcija noteikti. Tas, ka krievu propaganda aicina uzbrukt Azerbaidžānai, tas ir tāpat kā Skabejeva saka, ka Igaunija taisās veikt preventīvu triecienu pa Krieviju. Kaut kāds absurds.”

Viņš uzsvēra, ka šādi paziņojumi ir absurdi un kalpo tikai kā propagandas instruments Krievijas informatīvajā telpā: “Bet tas atkal vajadzīgs tām Vaņušķām, kurus tur tagad, kā saka, uzkurinātu.”

Slaidiņš skaidroja, ka arī Igaunija patiesībā neplāno militārus triecienus Krievijai: “Nu, kādi Igaunijas triecieni? Ne Igaunija tādu lēmumu pieņems, ne arī viņi to darīs. Bet mēs varam noprast, kas notiek Krievijas informatīvajā telpā – pasniegt visus kā ienaidniekus.”

