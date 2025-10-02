Vai lauksaimniekiem ir drošības spilvens mainīgā klimatā? 0
“Dotnuva Seeds” agronome Undīne Paipala
Šīs vasaras lietainie laikapstākļi ir būtiski ietekmējuši lauksaimniecības nozari visā Latvijā – nokrišņi daudzviet izraisījuši sējumu un stādījumu applūšanu, būtiski samazinot ražību vai pilnībā iznīcinot daļu ražas. Šī situācija kopumā rada ievērojamus zaudējumus un apdraud daudzu saimniecību dzīvotspēju. Papildus tam ražas kvalitāti un apjomu ietekmējušas arī dažādas slimības – vārpu fuzarioze, baltvārpainība, sodrējuma pelējums, septorioze u.c. Izaicinājumi mudina meklēt aizvien jaunus risinājumus, lai raža būtu noturīgāka pret klimata pārmaiņām un slimībām, mazinot zaudējumu riskus.
Kāpēc sertificēts sēklas materiāls maksā vairāk?
Viens no iespējamiem risinājumiem ir sertificēta sēklas materiāla izmantošana. ES regulas nosaka, ka lauksaimnieki nedrīkst tirgot nesertificētas sēklas, bet savā saimniecībā tās var un tiek izmantotas. Lai gan aizvien vairāk zemnieku pievērš uzmanību sēklas materiāla kvalitātei, daudzus attur vairāki aspekti, piemēram, nepietiekama informācija par ieguvumiem un priekšrocībām vai izmaksas. Taču svarīgi saprast, ka sertificēts sēklas materiāls maksā vairāk, jo tiek ieguldīts laiks, zināšanas un pieredze, lai radītu kvalitatīvu, pārbaudītu produktu, ar kuru var prognozēt ražas apjomu un mazināt dažādus riskus.
Īpaša uzmanība – sējumu tīrībai no citām kultūrām un nezālēm
Sertificēta sēklas materiāla pavairošanas process tiek stingri regulēts un kontrolēts ar vairākām ES direktīvām, piemēram, Direktīvu par graudaugu sēklu tirdzniecību vai Direktīvu par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, kam atbilstoši ir izstrādāti arī Ministru kabineta noteikumi, kuru ievērošanu un izpildi uzrauga Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD). Viss process sākas ar to, ka audzētājs iegādājas sēklas materiālu no šķirnes selekcionāra vai tās uzturētāja, un tā parasti ir vai nu bāzes sēkla (selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā pavairots, tīrs, pārbaudīts materiāls), vai jau pirmās paaudzes sertificēts sēklas materiāls (C1) (izaudzēta no bāzes sēklas). Pēc sēklas iegādes un sējas, audzētājs veic pieteikumu VAAD, kur piesaka savu lauku vai laukus sertifikācijai, norādot sēklu lauka datus, kā arī informāciju par iesēto šķirni, kategoriju un sēklas partiju.
Pirms sējas tiek veikta arī sējuma sagatavošana, izmantojot atbilstošu agrotehniku, bet veģetācijas periodā tiek izmantoti augu aizsardzības līdzekļi, lai novērstu dažādu slimību, kaitēkļu vai nezāļu turpmāku izplatību, kā arī, ja nepieciešams, arī manuāla ravēšana, lai izskaustu vienu no nozīmīgākajiem lauku karantīnas organismiem – vējauzu. VAAD speciālisti veic pārbaudes konkrētos augu attīstības posmos, lai izvērtētu sējuma atbilstību sertifikācijas prasībām. Tas ietver sējuma salīdzināšanu ar šķirnes aprakstu, citu kultūru vai nezāļu klātesamības pārbaudi u.c. Iegūtie rezultāti tiek fiksēti protokolā, lai pieņemtu lēmumu, vai sējums atbilst standartiem. Pozitīva novērtējuma gadījumā tiek uzsākta ražas novākšana, īpašu uzmanību vēršot tīrībai kombainos, graudu transportos, glabātuvēs u.c.
Labus rezultātus sniedz gan C1, gan C2 kategorijas sēklas
Pēc graudu novākšanas no tiem paņem paraugus un analizē vairākus rādītājus, no kuriem būtiskākā ir dīgtspēja. Tas nepieciešams, lai varētu izvērtēt nokultā materiāla atbilstību turpmākai sēklu apstrādei un arī sertifikācijai. Ja paraugs atbilst kritērijiem, tas tiek klasificēts kā C1 – pirmās paaudzes sertificētā sēkla, ko tālāk jau var izmantot, lai audzētu C2 kategorijas sēklas (otrās paaudzes sertificēta sēkla). Ar katru nākamo pavairošanas ciklu ražas potenciāls un kvalitātes parametri var samazināties, tāpēc svarīgi izvēlēties tieši sertificētu un pārbaudītu sēklas materiālu, kas sniegs stabilu ražu.
Papildu ieguvums – graudu ražotāju pētījumu dati
Ikviens sēklu ražošanas uzņēmums veido individuālu šķirņu izlasi, balstoties reālajos audzēšanas apstākļos un tirgus pieprasījumā. Aizvadītās sezonas izaicinājumi – nokrišņu daudzums un slimības, apliecināja, cik svarīgi ir dot priekšroku šķirnēm, kas piemērotas Latvijas klimatam un vienlaikus nodrošina augstu ražas kvantitāti un kvalitāti. Optimāla izvēle ir šķirnes, kas jau vairākus gadus tiek sistemātiski pārbaudītas gan izmēģinājumu, gan ražošanas laukos. Piemēram, sēklu ražošanas uzņēmuma “Dotnuva Seeds” ražotās šķirnes ir arī pārbaudītas lauka izmēģinājumos, kur pēta šķirņu izturību pret slimībām, ražas potenciālu, graudu kvalitāti, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu ražas stabilitāti mainīgos apstākļos.
Sertificētas sēklas sagatavošana ir ilgs un rūpīgi kontrolēts process, kurā tiek ieguldīts milzīgs darbs, zināšanas un pieredze – sākot no piemērotāko šķirņu izvēles un lauka sagatavošanas līdz laboratorijas analīzēm un sēklas materiāla sertifikācijai. Katrs posms tiek uzraudzīts, lai zemnieki saņemtu ar augstu dīdzību, pārbaudītu, tīru, viendabīgu sēklas materiālu, ar kuru iespējams plānot un prognozēt ražu, vienlaikus mazinot riskus, ko rada slimības un laikapstākļu svārstības. Tā ir garantija ieguldītajam darbam un stabilitātei ilgtermiņā.