Dž. Dž. Džilindžers vadīs jaunu raidījumu par pikantām tēmām.
Dž. Dž. Džilindžers vadīs jaunu raidījumu par pikantām tēmām.
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“Varbūt Džilindžeram ir atlaide dzimtsarakstu nodaļā – katra piektā reize bez maksas?” Cilvēki ironizē par iespējamo septīto laulību 0

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kokteilis.lv
12:01, 17. jūnijs 2026
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Jau iepriekš LA.LV vēstījām, ka režisora Dž. Dž. Džilindžera privātā dzīve atkal nonākusi uzmanības centrā. Publiskajā telpā izskanējušas runas, ka režisors, iespējams, nesen apprecējies ar savu dzīvesbiedri Lindu Kalniņu. Oficiāls apstiprinājums gan nav saņemts, taču, ja izskanējušās ziņas izrādīsies patiesas, šī būtu Džilindžera septītā laulība, savukārt Lindai – pirmā.

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Protams, šī ziņa nav palikusi nepamanīta arī sociālajos tīklos. Platformā “Threads” izvērtusies plaša diskusija, kurā cilvēki mēģina rast atbildi uz vienu jautājumu – kāpēc tik daudz?

Kristīne neslēpj izbrīnu. “Ko es daru nepareizi?” viņa vaicā, prātojot, kāpēc režisoram iespējama jau septītā laulība, kamēr pašai nav bijusi neviena.

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Tikmēr Māra situācijai pieiet ar humoru un pieļauj, ka Džilindžeram dzimtsarakstu nodaļā varētu būt īpašas privilēģijas. “Varbūt Džilindžeram ir atlaide dzimtsarakstu nodaļā – katra piektā reize bez maksas,” joko sieviete.

“Varbūt tieši jūs darāt visu pareizi, jo ar katru draudzeni vai draugu pēc divu nedēļu draudzības nav uzreiz jālaulājas. Tā arī rodas nepareizs uzskats par laulībām un zūd šādu personāžu dēļ vispār laulību vērtība, jo tā ir vērtība, nevis kaut kāda mirkļa iegriba un bezpersonisks darījums,” raksta Solvita.

Ilze atcerējusies kādu senāku režisora interviju: “Vienā intervijā Džilis teica, ka ja jau viņas grib, varu arī apprecēties, man jau nav grūti.”

Tikmēr vēl kāds sociālo tīklu lietotājs situācijai piegājis pavisam ironiski. “Iespējams, Džilis mīlējas tikai pēc kāzām. Klasiķis, gandrīz svētais. Tad jau jāprec, ja priekšā tā iekāre stāv. Ko citu darīt?” viņš joko.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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