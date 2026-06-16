Vai Džilindžers septīto reizi iestūrējis laulības ostā? Klīst runas, ka pāris jau ir medusmēnesī 0
Režisora Dž. Dž. Džilindžera privātā dzīve atkal nonākusi uzmanības centrā. Kā vēsta viņam pietuvināti cilvēki, iespējams, režisors nesen apprecējies ar savu dzīvesbiedri Lindu Kalniņu. Lai gan oficiāls apstiprinājums nav saņemts, runas par pāra kāzām izskan arvien skaļāk.
Kā norādīts žurnālā “Privātā Dzīve”, jau pavasarī sabiedrībā izplatījās pieņēmumi, ka Džilindžers varētu būt gatavs laulībām ar par viņu ievērojami jaunāko Lindu Kalniņu, kura ir komponista Imanta Kalniņa mazmeita. Ja šīs runas izrādīsies patiesas, tās būtu režisora septītās laulības, savukārt Lindai – pirmās.
Pēdējo nedēļu laikā abi no komentāriem par savām attiecībām izvairījušies. Viņi nav publiski runājuši par iespējamām kāzām un arī kopā nav manīti sabiedriskos pasākumos.
Tomēr cilvēki no pāra tuvāko paziņu loka apgalvo, ka laulības jau varētu būt noslēgtas. Plašākas detaļas gan netiek atklātas, atstājot iespēju pašiem jaunlaulātajiem par to pastāstīt, ja viņi to vēlēsies.
Tikmēr Linda sociālajos tīklos dalās ar iespaidiem no atpūtas Grieķijā. Publicētajos kadros redzama gan atpūta pludmalē, gan ekskursijas pa vēsturiskām vietām un klosteriem. Vienam no ierakstiem viņa pievienojusi pārdomas par līdzsvaru starp darbu un atpūtu, atstājot sekotājiem vietu interpretācijām.
Tieši pāra ceļojums uz Grieķiju licis daudziem minēt, ka tas varētu būt ne tikai parasts atvaļinājums, bet arī medusmēnesis pēc nesen nosvinētām kāzām. Līdz brīdim, kamēr paši mīlnieki nekomentēs izskanējušās runas, tas gan paliek vien pieņēmumu līmenī.
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