Vasara beigusies, bet gaiss kļūst siltāks… Laika prognoze otrdienai 0
Septembra otrajā dienā Latvijā nav gaidāmi nokrišņi un gaiss kļūs nedaudz siltāks, prognozē sinoptiķi.
Valsts rietumu daļā mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, Latgalē un Vidzemē saglabāsies mākoņaināks laiks. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.
Gaisa temperatūra naktī un agrā rītā būs +9..+15 grādi, maksimālā temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +19 grādiem vietām valsts austrumos un Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz +25 grādiem Kurzemes dienvidu un rietumu daļā.
Rīgā otrdien būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +12..+14 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +23 grādiem.