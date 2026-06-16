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Vasarīgus laikapstākļus rīt varēs “sastapt” vien dažviet 0

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LETA
15:02, 16. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu un pūtīs mērens vējš, prognozē sinoptiķi.

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Gan naktī, gan dienā debesis būs lielākoties mākoņainas, Kurzemē laiks kļūs saulaināks. Daudzviet līs, vairāk nokrišņu būs naktī Sēlijā un Latgalē.

Naktī pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem. Dienā vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, pēcpusdienā un vakarā Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +15..+20 grādiem.

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Rīgā nakts pirmajā pusē gaidāms lietus, dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +12 grādi naktī un līdz +19 grādiem dienā.

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