VIDEO. 35 eiro sods par nieka trīs minūtēm! Vai autostāvvietu apsaimniekotājs apzināti maldina cilvēkus, lai nopelnītu?
Raidījums “Bez Tabu” vēstījis par kādas salaspilietes nepatīkamo pieredzi, baudot vasaru Jūrmalā. Sieviete divas reizes novietoja automašīnu maksas stāvlaukumā, jo, kā jau vasarā – pilsēta bija pilna ar cilvēkiem un brīvu vietu bezmaksas autostāvvietās neatrast. Tomēr šī izvēle izrādījās visnotaļ dārgs prieks – stāvvietas apsaimniekotājs sievieti bargi sodīja par nokavētām nieka trīs minūtēm.
“Park Expert” atsūtīja sievietei divas soda kvītis – katra 35 eiro apmērā. Sieviete raidījumam “Bez Tabu” atklāja, ka ierodoties stāvvietā, viņa ar bērnu sataisījusies, aizslēgusi mašīnu un tad uzsākusi apmaksu. Tas noticis astoņas minūtes pēc iebraukšanas stāvvietā, pārkāpjot “Park Expert” noteikumus, kas paredz – reģistrēt un uzsākt apmaksu par automašīnu piecu minūšu laikā.
Viņa nokavēja nieka trīs minūtes…
Sieviete stāstīja, ka daudzi tūristi-ārzemnieki apjukuši staigāja apkārt un vaicāja, kā konkrētajā autostāvvietā jāveic apmaksa.
Informācija par noteikumiem un jo īpaši par pirmajām piecām minūtēm, kuru laikā jāuzsāk apmaksa, pieejama cilvēkiem nedraudzīgā veidā – ar sīkiem burtiem un atrodas uz plāksnes, iebraucot stāvvlaukumā. Kā norādīja “Bez Tabu” žurnālists – loģiski, ka cilvēki neuzkavējas pie tās un nelasa visu informāciju, ja aiz tevis stāv automašīnu kolonna.
Sieviete pauda, ka 35 eiro liels sods par nokavētām trīs minūtēm ir nesamērīgi daudz. “Apzināta maldināšana, lai nopelnītu!”
