Foto: Ekrānuzņēmums no “Bez Tabu” sižeta

VIDEO. 35 eiro sods par nieka trīs minūtēm! Vai autostāvvietu apsaimniekotājs apzināti maldina cilvēkus, lai nopelnītu? 0

LA.LV
17:07, 12. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Raidījums “Bez Tabu” vēstījis par kādas salaspilietes nepatīkamo pieredzi, baudot vasaru Jūrmalā. Sieviete divas reizes novietoja automašīnu maksas stāvlaukumā, jo, kā jau vasarā – pilsēta bija pilna ar cilvēkiem un brīvu vietu bezmaksas autostāvvietās neatrast. Tomēr šī izvēle izrādījās visnotaļ dārgs prieks – stāvvietas apsaimniekotājs sievieti bargi sodīja par nokavētām nieka trīs minūtēm.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

“Park Expert” atsūtīja sievietei divas soda kvītis – katra 35 eiro apmērā. Sieviete raidījumam “Bez Tabu” atklāja, ka ierodoties stāvvietā, viņa ar bērnu sataisījusies, aizslēgusi mašīnu un tad uzsākusi apmaksu. Tas noticis astoņas minūtes pēc iebraukšanas stāvvietā, pārkāpjot “Park Expert” noteikumus, kas paredz – reģistrēt un uzsākt apmaksu par automašīnu piecu minūšu laikā.

Viņa nokavēja nieka trīs minūtes…

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks

Sieviete stāstīja, ka daudzi tūristi-ārzemnieki apjukuši staigāja apkārt un vaicāja, kā konkrētajā autostāvvietā jāveic apmaksa.

Informācija par noteikumiem un jo īpaši par pirmajām piecām minūtēm, kuru laikā jāuzsāk apmaksa, pieejama cilvēkiem nedraudzīgā veidā – ar sīkiem burtiem un atrodas uz plāksnes, iebraucot stāvvlaukumā. Kā norādīja “Bez Tabu” žurnālists – loģiski, ka cilvēki neuzkavējas pie tās un nelasa visu informāciju, ja aiz tevis stāv automašīnu kolonna.

Sieviete pauda, ka 35 eiro liels sods par nokavētām trīs minūtēm ir nesamērīgi daudz. “Apzināta maldināšana, lai nopelnītu!”

Plašāk par to, ko saka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un kā uz sievietes sūdzību reaģēja “Park Expert”, pievienotajā video sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vecāki no Smiltenes sašutuši: bērns nolauž zobu, bet tuvākais pieraksts pie zobārsta tikai janvārī
“Kā es varu būt vainīgs, ja man pretī brauc piedzēries cilvēks?” Dzērājšoferis izraisa avāriju, bet apdrošinātājs un policija vaino cietušo
“Bez brīdinājuma no mugurpuses iedeva ar elektrošoku. Es biju gar zemi…” Pēteris sašutis par policijas darbinieka rīcību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.