Foto: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Cik neveikli! Krievijas preses konferences laikā “noplūst” zvans, ko visiem nevajadzēja dzirdēt… Ieteikt







Krievijas preses konferencē pieredzēts kāds ļoti neveikls brīdis. Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvei Marijai Zaharovai konferences laikā iezvanījās telefons, un viņa uz zvanu atbildēja. Iespējams, viņa nenojauta, ka viss, ko viņai saka, labi dzirdams mikrofonā, ziņo ārzemju mediji, tostarp “The Guardian”.

Reklāma Reklāma

Kāds noslēpumains zvanītājs pārtrauca Krievijas Ārlietu ministrijas preses brīfingu, lai apturētu informācijas noplūdi par Krievijas karaspēka uzbrukumu Dņipro ar eksperimentālu vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti.

Nekomentējam vispār!

Telefonā dzirdama vīrieša balss, kas viņai pavēl nekomentēt agrajā rīta stundā notikušo uzbrukumu.

“Jā?” Zaharova atbild.

“Maša,” viņu uzrunā vīrietis, kura identitāte nav noskaidrota.

“Jā! Es esmu brīfingā,” Zaharova skaidro.

“Par ballistisko raķešu triecienu “Južmašam”, par ko runā Rietumu mediji, mēs nekomentējam vispār ,” viņš sacīja.

Maria Zakharova foi notificada por chamada telefônica durante o briefing que não havia necessidade de comentar o ataque com mísseis balísticos russos no Dnipro. pic.twitter.com/uTrko7hCUX — O FRONT (@0_Front) November 21, 2024

ASV: Krievija nav izmantojusi starpkontinentālo ballistisko raķeti

Aģentūra LETA vēsta, ka Krievija šorīt uzbrukumā Dņipro nav izmantojusi starpkontinentālo ballistisko raķeti, bet gan eksperimentālu vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti, ceturtdien paziņoja ASV amatpersona, mazinot uzbrukuma nozīmīgumu.

“Krievija varbūt cenšas izmantot šo iespēju, lai mēģinātu iebiedēt Ukrainu un tās atbalstītājus, bet tas nebūs spēles izšķirošais faktors šajā konfliktā,” sacīja ASV amatpersona.

Vairāki Rietumu mediji iepriekš bija atsaukušies uz analītiķu un amatpersonu teikto, ka Krievija nav izmantojusi starpkontinentālo ballistisko raķeti, bet tuvāka darbības rādiusa ballistisko raķeti. Kā tīmekļa izdevumam “Ukrainska Pravda” iepriekš pastāstīja avoti Ukrainas Gaisa spēkos, triecienā Dņipro Krievija izmantojusi vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti “Rubež”, kas spēj nest arī kodolgalviņas.

Jau vēstījām, ka Krievija ceturtdienas rītā uzbrukumā Dņipro izmantojusi ballistisko raķeti “Rubež”, paziņojuši Gaisa spēki. Uz pilsētu izšauta arī hiperskaņas raķete “Kinžal” un septiņas spārnotās raķetes H-101, no kurām Ukrainas Gaisa spēki sešas notriekuši. “2024.gada 21.novembra rītā no plkst.5 līdz plkst.7 Krievijas karaspēks uzbruka Dņipro pilsētai – uzņēmumiem un kritiskajai infrastruktūrai – ar dažāda veida raķetēm,” paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

No Krievijas Astrahaņas apgabala tika izšauta ballistiskā raķete, no Tambovas apgabala iznīcinātājs MiG-31K izšāva hiperskaņas raķeti “Kinžal”, bet no stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95MS Volgogradas apgabalā tika izšautas septiņas raķetes H-101, teikts Ukrainas Gaisa spēku paziņojumā.

Reklāma Reklāma

Kā pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, visas pazīmes liecina, ka uz Dņipro izšauta jauna starpkontinentālā ballistiskā raķete, taču vēl tiek veikta ekspertīze.