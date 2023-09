Pilots gājis bojā pēc tam, kad svētdien Meksikā avarēja viņa vadītā lidmašīna dzimuma atklāšanas ballītē, vēsta “CNN”.

Tiešsaistē ievietotajā video fiksēts brīdis, kad lidmašīnas kreisais spārns, šķiet, atdalās no fizelāžas, lidojot pāri cilvēkiem, kas sapulcējušies uz dzimuma atklāšanas ballīti.

Varas iestādes Navolato, Sinaloa štatā, pavēstīja “CNN en Español”, ka pilots miris slimnīcā pēc avārijas. Paramediķi esot snieguši palīdzību pilotam avārijas vietā un pēc tam nogādājuši viņu vietējā slimnīcā, kur viņš miris.

Varas iestādes pilota vārdu neizpauda, un avārijas iemesls vēl nav skaidrs. Par citiem negadījuma rezultātā cietušajiem nav ziņots.

