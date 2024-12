Pēc 1986. gada Černobiļas kodolsprādziena pamesto suņu pēcnācēji, šķiet, attīstās negaidītā veidā, atklājuši zinātnieki. Neskatoties uz naidīgajiem apstākļiem, kādos tie dzīvo, divas klaiņojošas suņu populācijas pēdējo 38 gadu laikā ir ne tikai izdzīvojušas, bet arī faktiski uzplaukušas.

Viena grupa klīst pie bijušajiem Ukrainas elektrostacijas reaktoriem, bet otra dzīvo aptuveni 16 kilometru attālumā, starp pamestajām Černobiļas ēkām.

Pētnieki pētīja suņus, lai labāk izprastu, kā tiem izdodas dzīvot radioaktīvā vidē un pielāgoties tai, vienlaikus cīnoties ar ķīmiskajām vielām un citiem apdraudējumiem, ekstremāliem laikapstākļiem un ierobežotiem barības avotiem.

Viens no interesantākajiem atklājumiem, saskaņā ar ziņojumu, bija tas, ka starp abām populācijām ir būtiskas ģenētiskas atšķirības.

Pētījumā, kas publicēts žurnālā Canine Medicine and Genetics, teikts, ka vēl nav skaidrs, vai tas ir saistīts ar vides stresa faktoriem vai “ģenētisku novirzi”.

Apbruņojoties ar šīm zināšanām, sabiedrībai varētu būt iespēja aizsargāt savvaļas dzīvniekus un cilvēkus no turpmākām vides katastrofām, ja tādas kādreiz notiks.

Toreiz daudzi bija spiesti pamest savus mājdzīvniekus pēc rūpnīcas eksplozijas, viņi steidzās evakuēties no teritorijas, kas tagad pazīstama kā Černobiļas slēgtā zona.

Gadu gaitā daudzas organizācijas ir iesaistījušās, lai palīdzētu suņiem veikt vakcināciju un medicīnisko aprūpi un pat adopciju.

Par Černobiļas katastrofu

– Černobiļas katastrofā 1986. gada 25. un 26. aprīlī notika divi masīvi sprādzieni atomelektrostacijā Ukrainas ziemeļos (tolaik tā bija Padomju Savienības sastāvā).

– Vienam no reaktoriem caur jumtu gaisā izplūda 400 reižu vairāk radiācijas nekā uz Hirosimas nomestā atombumba.

– Sprādzienā gāja bojā divi strādnieki, un turpmākajos mēnešos gāja bojā vēl vismaz 28 akūtas radiācijas iedarbības dēļ.

– Gadu gaitā tūkstošiem cilvēku, kas bija strādājuši vai dzīvojuši rūpnīcas tuvumā, uzrādīja sliktas veselības pazīmes, tostarp vēzi.

– Šī avārija tiek uzskatīta par ļaunāko kodolkatastrofu vēsturē.

“How do you survive in a in a hostile environment like this for 15 generations?"

Scientists are studying dogs around the Chernobyl nuclear power plant to see whether anything in their genes helped their families survive. https://t.co/lXUm4zuPnd pic.twitter.com/NFR1t4iglP

— The Associated Press (@AP) March 3, 2023