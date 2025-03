Stratfordas Vestfīldā, Lielbritānijā, divi zēni – 14 un 16 gadus veci – arestēti pēc tam, kad sociālajos tīklos strauji izplatījās video, kurā redzams, kā no trešā stāva balkona tiek sviests smags krēsls, gandrīz trāpot lejā ejošajiem pircējiem.

Plašu uzmanību guvušajā video iemūžināts brīdis, kad smagais krēsls ar lielu spēku nokrīt zemē vien pāris centimetru attālumā no kāda vīrieša.

Klipā dzirdams kāds izsaucamies: “Neticami! Šis puisis to tiešām izdarīja, ak Dievs!” Video, kas augšupielādēts TikTok un Snapchat platformās, pavada paraksts: “Neticami, brālis gandrīz kādu nogalināja.”

Pēc notikuma trīs zēni – viens, kurš meta krēslu, otrs, kurš filmēja, un trešais, kurš bija klāt – tika pamanīti, steigšus bēgot no notikuma vietas, kliedzot un skrienot augšup pa eskalatoru.

Metropolitēna policija apstiprināja divu pusaudžu aizturēšanu un uzsvēra: “Šis bija nopietns incidents. Aicinām ikvienu, kam ir papildu informācija, sazināties ar mums.”

Sociālo tīklu lietotāji asi nosodījuši notikušo, daži pat zēnu, kurš izmeta krēslu, nodēvējuši par slepkavu. Kāds rakstīja: “Iedomājieties, ja tur zemē būtu māte ar ratiņiem un mazuli – neviens neizdzīvotu. Tas ir slepkavības mēģinājums, un vainīgais jāatrod.”

Notikums raisījis plašu sašutumu, izceļot bezatbildīgas rīcības bīstamās sekas sabiedriskās vietās.

