Vairāki Latvijā populāri alus ražotāju zīmoli patērētājiem neatklāj informāciju, kur miestiņš ražots. Visbiežāk tas gan tiek brūvēts ārpus mūsu valsts robežām – Lietuvā un Igaunijā, vēstīja TV3 raidījums “Bez tabu“.

No šā gada 1.septembra stājušies spēkā jauni noteikumi, kas paredz pārtikas tirgotājiem pienākumu pie produktiem izvietot informāciju par preces izcelsmes valsti. “Bez Tabu”, viesojoties vienā no veikaliem, konstatēja, ka pie daudziem aliem šāda informācija joprojām nav pieejama.

Aplūkojot konkrēto pudeļu etiķetes, atklājies, ka arī uz tām nav atrodama informācija par izcelsmes valsti. Tāda situācija ir ar “Madonas alus”, “Lāčplēša alus”, “Lielvārdes alus”, kā arī, piemēram, “Bauskas alus. Senču”. Uz šīm etiķetēm norādīts izplatītājs “Cido grupa” vai, piemēram, “Bauskas alus” gadījumā norādīts, ka uzņēmums ir “Pārdevējs”.

“Cido grupa”, “Madonas alus”, “Bauskas alus” administrācijas ilgstoši neatbildēja uz raidījuma “Bez Tabu” jautājumiem un izvēlējās neatklāt informāciju par alus izcelsmi. “Cido grupa” pārstāve solīja atbildes sniegt, taču ilgāk nekā nedēļas laikā tas tā arī netika izdarīts.

“Bez Tabu” rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka “Cido grupas” alus produkti tiek ražoti Lietuvā.

Akciju sabiedrības “Aldaris” pārstāvis Toms Kursītis raidījumam norādīja, ka “Aldara” zīmola alus jau vairāk nekā 10 gadus tiek ražots ārpus mūsu valsts robežām – lielākoties Igaunijā. Arī “Mežpils alus”, ko izplata “Aldaris”, lielākoties tiek ražots pie ziemeļu kaimiņiem.

“Viss “Mežpils alus”, kas pieejams bāros, viesnīcās, restorānos ir ražots Latvijā. Pudelēs pildītais “Mežpils tradicionālais” un “Mežpils senču” tiek ražots Saku, Igaunijā, pārējie pudelēs pildītie ali tiek ražoti Latvijā. Visi bundžās pildītie ali ražoti Igaunijā,” tā TV3 raidījumam “Bez tabu” sacīja “Aldaris” pārstāvis Kursītis.

Latvijas neatkarīgo aldaru valdes loceklis Reinis Pļaviņš norādīja, ka lielās Latvijas alus rūpnīcas nonākušas starptautisku uzņēmumu paspārnē.

“Kad sāka iepirkties “Unibrew” grupa, viņi sāka ar “Lāčplēša” alu, pārvirzot to uz Panevēžu, arī “Madonas alu” pārvirzīja uz Panevēžu, tāpat arī Liepājā esošo “Līvu alu”. Tagad viņi ir paņēmuši arī “Bausku”. It kā nopērc “Madonas alu”, bet nauda par to aiziet uz ārzemēm, mēs laižam savu labklājību ārā no valsts, jo veicam nepārdomātus lēmumus pie veikalu plauktiem. Mums būtu vairāk jāpērk vietējā produkcija,” skaidroja Latvijas neatkarīgo aldaru biedrības pārstāvis Pļaviņš.

Pārtikas un veterinārajā dienestā norāda, ka pagaidām vēl vadās pēc principa “konsultē vispirms”, nevis uzreiz soda tirgotājus.

