VIDEO. Negaidīts pavērsiens zobārsta kabinetā: bērns izbīļa dēļ rāpjas pa durvīm 0
Ķīnas Dzjansu provincē 22. septembrī noticis amizants atgadījums kādā zobārstniecības kabinetā.
Pirms zobu kanālu ārstēšanas kāda mazā paciente pēkšņi izlēca no krēsla un, baidoties no procedūras, uzrāpās durvju ailē, cieši pieķeroties pie tās augšas.
Trīs zobārsti palika apjukuši, skatoties, kā mazā “alpīniste” turas virs viņu galvām, nevienam nezinot, kā viņu droši dabūt lejā.
Video ātri izplatījies sociālajos tīklos un licis interneta lietotājiem smieties. Daudzi jokoja, ka bailes atklājušas meitenes “slepeno talantu” – kāpšanu. Savukārt citi jūt līdzi, jo arī izjūt bailes no zobārstiem.