15:59, 17. janvāris 2026
Sociālajos tīklos izplatījies dramatisks video no Šveices, kurā redzams brīdis, kad slēpotājs Matteo Zilla Engelbergā izglābj lavīnā apraktu vīrieti.

Pamanījis no sniega izspraukušos roku, viņš nekavējoties metās palīgā un, izmantojot savas zināšanas, vispirms atbrīvoja cietušā seju, ļaujot viņam elpot.

Vīrietis tika izrakts dzīvs un bez ievainojumiem.

Video publicēts laikā, kad Eiropā pieaug lavīnu upuru skaits un varasiestādes aicina slēpotājus ievērot īpašu piesardzību, īpaši ārpus marķētajām trasēm.

