VIDEO. No Libānas izšauta raķete ievainojusi Izraēlas civiliedzīvotājus; Izraēlas aizsardzības ministrs brīdinājis par sekām

Izraēlas armija sestdien paziņojusi, ka prettanku raķete, kas izšauta no Libānas teritorijas, ievainojusi vairākas civilpersonas.

Armija uz to atbildējusi ar artilērijas uguni.

Pagaidām nav zināms precīzs ievainoto skaits, kā arī, kurš grupējums ir atbildīgs par šo uzbrukumu.

Izraēlas mediji vēsta, ka skarti vairāki automobiļi, un sociālās saziņas vietnēs publicēti video, kuros redzami liesmojoši spēkrati.

Kopš 7.oktobra slaktiņa, ko Izraēlā sarīkoja palestīniešu teroristiskais grupējums “Hamās”, ik dienu ziemeļu pierobežā notiek apšaudes starp Izraēlas armiju un Libānas šiītu grupējumu “Hezbollah”, raisot bažas par plašāka reģionāla konflikta izcelšanos.

Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants sestdien brīdināja Irānas atbalstīto Libānas šiītu kaujinieku grupējumu “Hizbollah”, ka kara sākšanas rezultāts būs plaši postījumi Libānā – līdzīgi tiem, kādi ir Gazā, kur Izraēla karo ar “Hamās” kaujiniekiem.

“To, ko mēs darām Gazā, mēs arī varam izdarīt Beirūtā,” brīdināja Galants.

Multiple civilians were injured as a result of an anti-tank missile attack in the Dovev area in northern #Israel, near the border with #Lebanon pic.twitter.com/DOM2o4FWPN

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 12, 2023