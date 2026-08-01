VIDEO. Sievietēm parkā uzbrūk varmāka – viņas izglābj pašu suņi, liekot uzbrucējam bēgt, ko kājas nes 0
Austrālijas pilsētā Melburnā fiksēts dramatisks incidents, kurā seši dažādu šķirņu suņi kļuvuši par īstiem varoņiem. Četrkājainie draugi drosmīgi aizstāvējuši savas saimnieces pret bīstamu uzbrucēju, liekot viņam bēgt, ko kājas nes.
14. jūlija rītā divas sievietes pastaigājās ar saviem suņiem gar upi vietējā parkā, kad no krūmiem pēkšņi izlēca kāds vīrietis un uzbruka vienai no viņām, viņu sagrābjot. Sievietei izdevās izrauties no uzbrucēja tvēriena, taču varmāka uzreiz mērķēja uz otru pastaigas dalībnieci. Arī otrai sievietei izdevās sekmīgi atvairīt uzbrukumu un pretoties.
Redzot briesmas, situācijā tūlītēji iesaistījās sieviešu suņi. Seši dažādu izmēru un šķirņu suņi sāka nikni riet un metās virsū aizdomīgajam vīrietim, dzenoties viņam pakaļ cauri visam parkam. Viens no suņiem pat pamanījās uzlēkt un ieķerties bēgošā varmākas kājā, saplēšot viņa bikses.
Sievietes telefonā uzņemtajos kadros redzams, kā saniknotais suņu bars dzenas pakaļ uzbrucējam, kurš izmisīgi kliedz uz dzīvniekiem un cenšas patverties tunelī zem tuvējās šosejas.
Lai gan vīrietim galu galā izdevās aizbēgt, vietējā policija ir uzsākusi izmeklēšanu par uzbrukuma mēģinājumu un šobrīd aktīvi meklē aizdomās turamo personu, kura bija tērpusies melnā sporta tērpā un nesa lielu, spilgti zilu mugursomu.