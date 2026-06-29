VIDEO. Tikai daži centimetri līdz bēdīgam iznākumam: drosmīga putna rīcība liek lauksaimniekam apstāties 0

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LA.LV
20:32, 29. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Īstu slavas vilni un skatītāju mīlestību sociālajā vietnē “TikTok” iemantojis kāds aizkustinošs video no Turcijas.

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Tajā iemūžināts moments, kurā maza, bet neiedomājami drosmīga putnu māte stājas pretī lauksaimniecības tehnikai, aizstāvot savu vēl nedzimušo pēcnācēju dzīvību.

Kāds vietējais lauksaimnieks, strādājot uz lauka ar traktoru, pēkšņi bijis spiests bremzēt, jo viņa ceļu aizšķērsojis putns. Tā vietā, lai nobītos no milzīgās mašīnas un aizlidotu, putns bezbailīgi nostājies tieši braucošā traktora priekšā, plaši izplētis spārnus un skaļi, izmisīgi čivinājis.

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Sākumā vīrietis nav sapratis neparastās uzvedības iemeslu, taču, ieskatoties vērīgāk, viņš tieši augsnē, vien pāris centimetrus no traktora, pamanījis izdētas olas. Putnu māte burtiski ar savu ķermeni centās izveidot vairogu virs savas ligzdošanas vietas.

Lauksaimnieks rīkojies acumirklī un, apliecinot patiesu cilvēcību, uzmanīgi pabraucis tālāk, lai neaizskartu putna ligzdu.

Komentētāji vietnē „TikTok” neslēpj sajūsmu gan par mātes instinkta spēku, kas licis mazajam radījumam nebaidīties no dzelzs milzeņa, gan par vērīgo un sirdsgudro traktora vadītāju, kurš glābis putnu ģimeni.

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