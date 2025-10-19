FOTO. Scanpix/LETA

21:05, 19. oktobris 2025
Uzturs

Svaigas olas, pat ja to čaumalas ir tīras un nesaplīsušas, var saturēt Salmonellas baktērijas, kas izraisa pārtikas izraisītas saslimšanas – saindēšanos ar pārtiku. Kā “rīkoties” ar olām, lai pēc iespējas labāk izvairītos no saslimšanas?

Kas ir Salmonella?

Salmonella ir baktēriju grupa, kas ir viens no biežākajiem pārtikas saindēšanās cēloņiem ASV. Inficējoties ar Salmonellu, 12 līdz 72 stundu laikā parasti parādās caureja, drudzis, vēdera krampji un vemšana. Simptomi ilgst 4–7 dienas, un lielākā daļa cilvēku atveseļojas bez ārstēšanās. Taču atsevišķos gadījumos caureja ir tik smaga, ka nepieciešama hospitalizācija. Šādos gadījumos infekcija var izplatīties no zarnām asinsritē un tālāk pa visu organismu, radot dzīvībai bīstamus riskus, ja netiek laikus uzsākta antibiotiku terapija.

Īpaši apdraudēti ir bērni, seniori, grūtnieces un cilvēki ar novājinātu imunitāti (piemēram, pacienti pēc transplantācijas, cilvēki ar HIV/AIDS, vēzi vai cukura diabētu).

Drošības padomi, lietojot olas

Pērkot

Izvēlieties tikai olas, kas tiek tirgotas no ledusskapja vai dzesējamā stenda.
Atveriet iepakojumu un pārliecinieties, ka olas ir tīras un čaumalas nav saplaisājušas.

Uzglabājot

Glabājiet olas tīrā ledusskapī apmēram +4 grādu vai zemākā temperatūrā.

Olas turiet oriģinālajā iepakojumā un izlietojiet 3 nedēļu laikā labākās kvalitātes nodrošināšanai. Vārītas olas (ar čaumalu vai bez tās) izlietojiet 1 nedēļas laikā. Saldētas olas izmantojiet gada laikā.

Pārpalikušus ēdienus ar olām ledusskapī uzglabājiet 3–4 dienas. Lielus daudzumus sadaliet vairākos seklos traukos, lai ēdiens ātrāk atdziest.

Gatavojot

Pirms un pēc saskares ar jēlām olām rūpīgi nomazgājiet rokas, traukus, virsmas un instrumentus ar karstu ūdeni un ziepēm. Gatavojiet olas, līdz gan baltums, gan dzeltenums ir stingrs. Omletei nevajadzētu būt šķidrai.

Sacepumus un citus ēdienus ar olām gatavojiet līdz apmēram +70 grādu temperatūrai.

Ja recepte paredz jēlas olas (piemēram, mājās gatavotam saldējumam vai Cēzara salātu mērcei), izmantojiet tikai pasterizētas olas vai speciālus olu produktus.

Pasniedzot

Vārītas olas un ēdienus ar olām pasniedziet uzreiz pēc pagatavošanas. Ja tos glabājat vēlākam laikam, rūpīgi uzsildiet līdz apmēram +74 grādu temperatūrai pirms pasniegšanas.

Nekad neatstājiet olas vai ēdienus ar olām istabas temperatūrā ilgāk par 2 stundām (vai ilgāk par 1 stundu, ja ir karstāks par +32 grādiem). Šādos apstākļos baktērijas strauji vairojas.

Ja plānojat svētkus, nodrošiniet, lai karstie ēdieni paliek karsti un aukstie — auksti:
-glabājiet aukstos ēdienus ledusskapī līdz pasniegšanai;
-pasniedziet nelielās porcijās un papildiniet ik pēc 2 stundām;
-aukstos ēdienus turiet uz ledus, ja tie jāatstāj ilgāk par 2 stundām.

Transportējot

Piknikiem iepakotās olas un ēdienus ar olām glabājiet termosomā ar ledu vai dzesēšanas iepakojumiem. Nesiet mašīnas salonā, nevis bagāžniekā. Uz vietas turiet somu ēnā un iespējami reti atveriet vāku.

Skolai vai darbam paņemiet vārītas olas kopā ar aukstuma iepakojumu vai sasaldētu sulas paku.

