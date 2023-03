Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis atkal licis sabiedrībai gan pasmaidīt, gan noskatīties viņā ar lielu cieņu – socvietnē Twitter riņķo neliels video fragments, kur redzams, ar kādu milzu enerģiju, pašpārliecinātību un spēku iebrukuma gadadienā Zelenskis iedrāžas preses konferenču telpā.

Zelenska rīcība parāda, ka viņš nav lepns un iedomīgs valstsvīrs, jo preses cilvēku biezoknī viņš atpazina CNN pārstāvi Kristiānu Amanpūru, viņš nepakautrējās pastāties un ar smaidu apsveicināties. Tas lika saminstināties miesassargiem, kuri domāja, ka prezidents tiem seko, taču viņš bija apstājies, lai sasveicinātos.

A brief hello with President Zelensky, as I film him entering his packed press conference on this one year anniversary of total war. pic.twitter.com/EWqoiP1uFO

President Zelensky tells me he believes Ukraine can be victorious this year, “if we stay as one fist, one strong fist.”

“If we all do our homework, victory will be inevitable.” pic.twitter.com/Hcdtfp128B

— Christiane Amanpour (@amanpour) February 24, 2023