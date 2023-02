“Viens ir skaidrs, ka Krievija gāzēs tālāk…” Slaidiņš komentē turpmākos Krievijas mērķus Ukrainā Ieteikt







“Vēl atgriežoties pie Putina [Vladimira – red.] runas 21.februāri, ko tad viņš īsti nepateica – kāds ir Krievijas turpmākais mērķis Ukrainā? Tas nebija definēts! Viens ir skaidrs, ka Krievija “gāzēs” tālāk. Interesanti, ka Vācijas izlūkošana uzskata, ka Krievija vēl ir spējīga samobilizēt 1 miljonu dzīvā spēka, jo šobrīd Putins cenšas realizēt savus plānus Ukrainā ar lielu aktīvo durkļu pārsvaru, lai gūtu panākumus un varētu diktēt savus noteikumus,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par aktuālo situāciju kara frontē un Krievijas turpmākajiem mērķiem Ukrainā komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Situācija rāda, ka Donbasa telpā ierodas jauni un jauni dzīvā spēka papildinājumi. Un tas novērtējums ir tāds, ka maz ticams, ka tuvākajā laikā Krievijas iedzīvotāji apjēgs, kāda cena par to ir jāmaksā, lai apmierinātu šo Kremļa pundura imperiālistiskos mērķus. Lielā mērā viņus vada ideja par cīņu pret nacismu un draudi Krievijas pastāvēšanai – šīs idejas dēļ viņi ir gatavi ciest un mirt. Tieši šo argumentu Putins ir izspēlējis kā galveno trumpi no savas kāršu kavas, vēršoties pie iedzīvotājiem,” tā raidījumā sacīja Slaidiņš.

Ilgtermiņā zaudējumi, protams, var radīt neapmierinātību valsts iekšienē un novest pie darbībām, kas varētu sagraut Krieviju no iekšienes, uzskata NBS majors.

“Savulaik Putins pats pateica, ka Krieviju nevar iekarot – to var sagraut no iekšienes. Nu tad novēlu to viņam, lai viņš to pieredz, kā tas ir,” rezumēja Slaidiņš.