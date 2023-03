Slaidiņš par incidentu Melnajā jūrā: Krievu pilots pats nepieņēma lēmumu taranēt Ieteikt







“Tur vēl būs daudz interesantas ziņas! Tas ir skaidrs, ka krievu pilots – gandrīz droši – viņš pats nepieņēma to lēmumu taranēt vai diez kas ir bijis…Un, protams, tā ir ziņa Nr.1. Man patika ieskatīties ar Krievijas informatīvajā telpā, ko tad saka par šo “Reaper” [ASV bezpilota lidaparāts “MQ-9 Reaper” – red.] un “Su-27” [Krievijas reaktīvais iznīcinātājs “Su-27” – red.]? Nu, krieviem ir sākusies tāda eiforija – šitais ir notriekts, tagad ķeramies klāt “Starlinkiem”, visiem visu triecam nost… Pēc tās informācijas šajā informatīvajā telpā, var just, ka viņiem ir tāds lepnums par to, kas tur ir noticis virs tās Melnās jūras,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda viedokli NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, diskutējot par šonedēļ notikušo avio incidentu virs Melnās jūras, kad Krievijas reaktīvais iznīcinātājs “Su-27” otrdien virs Melnās jūras sadūries ar ASV bezpilota lidaparātu “MQ-9 Reaper”.

“Ir arī video no krievu lidmašīnas – īss tas ir, bet var redzēt, kā krievu “Su-27” nolidoja garām “Reaper”,” tā TV24 raidījumā, rādot uz video, komentēja Slaidiņš.

Vai video redzamais mirklis varētu būt tas, kad tiek izlaista degviela? Uz to Slaidiņš atteica: “ASV arī publicēja, kā tad tur īsti ir noticis, un ir arī video no ASV Pentagona puses – varam arī paskatīties [raidījumā rāda datorgrafikas kadrus – red.], kā tas ir varējis notikt… Viņi – krievi – vēl turklāt paziņoja, ka gaisā sadursme nav bijusi, ka tās ir tīrākās muļķības.”

“ASV teica, ka viņi darīs visu, lai nepieļautu, lai šis lidaparāts nokļūtu citu rokās. Turcija runā, ka viņi varētu atvērt Bosforas šaurumu, lai ienāktu iekšā ASV kuģi, un, lai šo lidaparātu izceltu, bet tas ir diezgan tuvu Melnās jūras rietumu krastam, un tas ir Ukrainas ieroču sniedzamības attālumā – tā vieta,” sacīja NBS majors.

“Bet Krievijā uzskata, ka pilots ir varonis un pelnījis varoņa nosaukumu, bet jebkurā gadījumā lidaparāts ir notriekts. Nav gan informācijas, kāda ir krieviem skāde – šim te “SU-27″?” pastāstīja Slaidiņš. Uz jautājumu, ko tas ASV bezpilota lidaparāts “MQ-9 Reaper” tur vispār darīja? Slaidiņš atteica: “Vispār tas ir trieciena drons, bet, protams, viņu var izmantot izlūkošanas pasākumiem. Es domāju, ka viņš vienkārši veica monitorēšanu, iespējams, pa Krimas teritoriju, un krievi pieņēma lēmumu ar šādu incidentu viņu vienkārši nogāzt, kas zina…paspēlēties?!” rezumēja Slaidiņš.

Jau ziņots, ka šonedēļ Krievijas reaktīvais iznīcinātājs Su-27 otrdien virs Melnās jūras sadūries ar ASV bezpilota lidaparātu “MQ-9 Reaper”, paziņoja ASV militārā pavēlniecība Eiropā, vēstīja LETA.

“Mūsu lidaparāts “MQ-9” veica rutīnas operācijas starptautiskajā gaisa telpā, kad to pārtvēra un aizķēra Krievijas lidmašīna, izraisot avāriju un pilnīgu “MQ-9″ zaudēšanu,” sacīja ASV Eiropas gaisa spēku un Āfrikas gaisa spēku komandieris ģenerālis Džeimss Hekers.

“Šī krievu nedrošā un neprofesionālā rīcība gandrīz izraisīja abu lidaparātu zaudēšanu,” norādīja Hekers.

“Viena no Krievijas lidmašīnām Su-27 ietriecās “MQ-9” propellerī, liekot ASV spēkiem nogāzt “MQ-9” starptautiskajos ūdeņos. Vairākas reizes pirms sadursmes Su-27 lēja degvielu un lidoja “MQ-9″ priekšā neapdomīgā, videi kaitīgā un neprofesionālā veidā. Šis incidents liecina par kompetences trūkumu papildus tam, ka tas ir nedroši un neprofesionāli,” norādīja Hekers.

Viņš piebilda, ka ASV un sabiedroto lidaparāti turpinās darboties starptautiskajā gaisa telpā un aicināja krievus rīkoties profesionāli un droši.