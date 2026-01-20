Zemnieks vērsies pašvaldībā un policijā: SIA “CNC”, iespējams, krāpjas ēdināšanas iepirkumā. Ķekavas dome uz jautājumiem neatbild 0
Ķekavas novada dome pērnvasar nolēma ļaut vairākām izglītības iestādēm un “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centram” slēgt līgumus par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar SIA “CNC”, jo šis uzņēmums bija viens no iepirkuma uzvarētājiem.
Tomēr LA.LV rīcībā ir informācija, saskaņā ar kuru kāds vietējais zemnieks vērsies pašvaldībā un arī policijā ar iesniegumu, ka ēdinātāja apliecinājums par sadarbību vietējo produktu piegādē, esot viltots. Ne uz Ķekavas novada domei nosūtītajiem jautājumiem, ne uz atkārtotu aicinājumu sniegt informāciju, vai šāds iesniegums tiešām ir saņemts, pašvaldība neatbildēja.
Lai viestu skaidrību, vai Ķekavas novada pašvaldība tiešām tikusi informēta, ka SIA “CNC” iesniegusi, iespējams, viltotu apliecinājumu par sadarbību ar minēto zemnieku, kā arī vai taisnība, ka pašvaldība spiedusi novada izglītības iestādes slēgt līgumus ar konkrēto ēdinātāju, LA.LV lūdza atbildes Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas vadītājai Evai Dišlerei.
Atbildi – vai zemnieka teiktais par iesniegumu pašvaldībai atbilst patiesībai vai nē, tā arī neesam saņēmuši. Toties neraugoties uz zemnieka celto trauksmi, līgums ar SIA “CNC” ir noslēgts un šis uzņēmums turpmāk sniegs ēdināšanas pakalpojumus trijās novada izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā.
Velns slēpjas detaļās jeb BL, NPKS un LPIA prasības
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēm un pašvaldības aģentūrai” par saimnieciski visizdevīgākajiem tika atzīti sešu pretendentu, tai skaitā arī SIA “CNC” piedāvājumi, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā rodamā informācija. SIA “CNC” ieguva tiesības slēgt līgumus ar Baldones vidusskolu, Baldones sākumskolu, pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” un Ķekavas novada pašvaldības aģentūru “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs”.
Kā liecina publiski pieejamie Iepirkuma dokumenti, SIA “CNC” līgumcena ir seši simti divdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi eiro (626 582,25 25 centi) bez PVN. Tātad krietni vairāk kā pusmiljons. Ja reiz SIA “CNC” līdztekus ar vēl pieciem pretendentiem ir vinnējis godīgā, atklātā konkursā, tad kur gan ir problēma?
Visticamāk, te būs vietā teiciens, ka “velns slēpjas detaļās”. Proti, ēdinātāju piedāvātajiem pārtikas produktiem jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BL), Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) un lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām.
Iztulkojot vienkāršā valodā tas nozīmē – augļiem un dārzeņiem jābūt svaigiem un kvalitatīviem, tos nevar vest sazin cik tālu līdz patērētājam un līdz ar to priekšroka dodama Latvijas zemnieku ražotajai produkcijai. Savukārt par Lietuvas SIA “CNC” (“Concorde Service group”) iepriekš publiski izskanējusi informācija, ka minētais uzņēmums iepirkumu stadijas laikā mēdzot noslēgt līgumus ar vietējiem ražotājiem, taču pēc tam tos nepildot un vedot lauksaimniecības produktus no Lietuvas.
Arī līguma noteikumi ar izglītības iestādēm skaidri nosaka: “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izmantot pārtikas produktus, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām [..]” un “Produktu sarakstā norādīto produktu piegādi veikt ne vairāk kā 200 km ietvaros (izmantojot ceļa infrastruktūru) no pārtikas produktu izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz piegādes (Iestādes) adresei.”
Aiz SIA “CNC” velkas gara skandālu šleife
SIA “CNC” nekvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu dēļ ne reizi vien iekūlies skandālos kā Latvijā, tā arī Lietuvā. Piemēram, Lietuvas TV3 2024.gada oktobrī vēstīja, ka “CNC Catering” bērnudārzam domātos produktus nepārvadāja nepieciešamajā temperatūrā, zem katras kritikas bija higiēnas prasības, bet, pārbaudot no transportlīdzekļa izkrautos produktus, maizes klaipa iepakojumā tika atrasts tarakāns.
Tāpat pārbaudēs noskaidrots, ka konstatētas arī grauzēju klātbūtnes pazīmes, bet dārzeņi bija ļoti netīri un uzglabāti nesanitārās, acīmredzami netīrās telpās. Vairāk par to lasiet LA.LV publikācijā “Saindēti bērni, dzīvi tarakāni maizē un grauzēju kakas noliktavā!” RAKUS bēdīgi slavenais ēdinātājs jau sen atmaskots Lietuvā. Kāpēc latvieši to neņēma vērā?” Jāpiebilst, ka gan Lietuvas “CNC Catering”, gan Latvijas SIA “CNC” kontrolē Lietuvas pilsonis Irmantas Norkus.
Savukārt Latvijā SIA “CNC” vārds saistās ar Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas ēdināšanas bloka skandālu. Kā pērnruden norādīja Pārtikas un veterinārais dienests, tur bija gan temperatūras režīmu neievērošana, prusaku klātbūtne, gan produkti ar beigušos derīguma termiņu – un viss šis bojātais ēdiens tika pasniegts slimnīcas pacientiem – cilvēkiem ar jau tā nopietnām veselības problēmām. Arī atkārtotas pārbaudes laikā RAKUS ēdināšanas blokā PVD konstatēja neatbilstības pārtikas aprites telpu higiēnā, kas varēja ietekmēt pārtikas drošību un nekaitīgumu.
Telpas nebija aizsargātas no netīrumu uzkrāšanās, ārējā piesārņojuma, kaitēkļu iekļūšanas riska, pelējuma veidošanās uz virsmām, kā arī citām nebūšanām. Vairāk par to rakstā ““Netīrība, prusaki un produkti ar beigušos termiņu,” PVD direktors atklāj šausmas, kas norisinājās RAKUS slimnīcu ēdnīcā.”
SIA “CNC” reputācija nav no labākajām, par to pagājušā gadā mediji rakstījuši ne reizi vien. Tādēļ jo vairāk izbrīna Ķekavas novada pašvaldības nevēlēšanās atbildēt uz elementāru jautājumu – bija zemnieka vēstule par CNC viltoto sadarbības apliecinājumu vai nebija? Kāds iemesls ir pašvaldības klusēšanai?