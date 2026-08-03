ZZS: Slimnīcu tīkla reforma ir jāatceļ 0
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina atcelt Veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, kas būtiski ietekmēs ne tikai Latvijas reģionu, bet arī pilsētu iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt nepieciešamo veselības aprūpi.
ZZS Saeimas frakcija ir aicinājusi valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē skaidrot pagājušajā nedēļā valdībā pieņemtās Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtības ietekmi uz sabiedrības veselību, īpaši medicīniskās palīdzības saņemšanu reģionos.
Pēc tikšanās ar Latvijas Slimnīcu biedrību ZZS secina, ka ministri ir maldināti: lēmums tika virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju, bez detalizēta izvērtējuma, kā tas ietekmēs ikkatra Latvijas cilvēka iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi. Turklāt nav ņemts vērā slimnīcas pārstāvošo organizāciju viedoklis, tai skaitā Latvijas Slimnīcu biedrībai nebija iespēja paust savu nostāju valdības sēdē.
ZZS valde uzskata, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšanu, tāpēc sasteigtas reformas nav atbalstāmas.