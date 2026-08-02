Laikapstākļi svētdien būs patīkami, bet ar dažiem nelieliem pārsteigumiņiem 0

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LETA
8:16, 2. augusts 2026
Ziņas Dabā

Vasara turpinās! Svētdiena Latvijā būs silta un ar mērenu vēju, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Dienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms tikai vietām.

Vējš iegriezīsies no rietumu puses un pūtīs lēni līdz mēreni.

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Maksimāla gaisa temperatūra būs +19…+24 grādu robežās.

Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+24 grādu atzīmei.

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