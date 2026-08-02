3 pārbaudītas receptes kraukšķīgiem mājās gatavotiem nagetiem 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Gribētu mājās pagatavot nagetus, tikpat kraukšķīgus un garšīgus kā nopirktos. Kādas sastāvdaļas un pagatavošanas paņēmieni jāievēro?Jautā Anna P.
Mājās pagatavot nagetus ir pavisam vienkārši, teic saimniece Lāsma Līcīte. “Tradicionāli nagetus gatavo no vistas filejas, taču es labprāt eksperimentēju ar dažādu veidu gaļu, jo mājās cepti nageti jeb, kā es tos saucu, nagetveidīgā gaļiņa mūsu ģimenē ir ļoti iecienīta. Izmantoju gan atkaulotus vistu šķiņķīšus, gan izklapētu cūkas karbonādi,” pieredzē dalās saimniece.
Nagetiem paredzēto gaļu ieteicams marinēt, tad ir izteiktāka garša, gaļa ir mīkstāka un sulīgāka. Svarīgs arī panējums – gaļa jāapviļā bagātīgi.
Panējumam var izmantot rīvmaizi un miltus, taču veselīgākai alternatīvai saimniece izvēlas panēt tikai kukurūzas pārslās, jo tās ir bez glutēna.
Lāsmas Līcītes gaumē
2–4 vistas filejas
kukurūzas pārslas panēšanai
eļļa cepšanai
Marinādei:
1 ēdamkarote majonēzes
nedaudz sinepju
kaltēti malti sīpoli
sāls, pipari
citrons
Fileju sagriež nelielos gabaliņos, liek bļodā, pievieno marinādei paredzētās sastāvdaļas un iespiež citrona sulu. Samaisa un ļauj gaļai stundu ievilkties.
Gaļas gabaliņus bagātīgi apviļā kukurūzas pārslās un cep pannā uzkarsētā eļļā no abām pusēm vai cepeškrāsnī 200 grādos 15–20 minūtes.
Veselīgāks variants ir cept karstā gaisa friterī (airfryer) 180 grādos 18–25 minūtes. Pasniedz ar ķiploku mērci.
Gaļu uz pannas kārto tā, lai gabaliņi nav pārāk cieši cits pie cita.
Cūkgaļas
cūkas karbonāde
ola
sāls, pipari
gaļas garšvielas
kukurūzas pārslas
Cūkas karbonādi sagriež šķēlēs un izklapē. Kad gaļa izklapēta, to sagriež mazākos gabaliņos. Bļodā iejauc olu ar pipariem un citām gaļas garšvielām. Gaļu liek olas maisījumā un ļauj tai atpūsties vismaz pāris stundu, taču var cept arī uzreiz. Gaļu mērcē sasmalcinātā kukurūzā un cep uz pannas eļļā no abām pusēm, līdz tā gatava, vai arī cep karstā gaisa friterī 18–25 minūtes.
Klasiskie vistas
2–4 vistas filejas
2–3 olas
milti
rīvmaize
sāls, pipari
garšvielas (ķiploku pulveris, čili vai citas)
eļļa cepšanai
Fileju sagriež mazos gabaliņos. Vienā bļodā sajauc miltus ar sāli un pipariem, otrā sakuļ olu (var nedaudz pasālīt). Vēl citā bļodā sajauc rīvmaizi un garšvielas. Fileju vispirms apviļā miltos, tad pamērcē olā un apviļā rīvmaizē. Cep pannā uzkarsētā eļļā no abām pusēm, līdz gaļa gatava. Var cept arī cepeškrāsnī 200 grādos 15–20 minūtes.