“Lai tev nekad nepaliek slikti!” Latvietis varbūt apēdīs otru latvieti, bet par NMPD mediķiem mēs ceļamies un krītam 0
Sociālajos tīklos ik pa laikam uzvirmo diskusijas par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, un nereti cilvēki steidz dalīties ar fotogrāfijām vai video, kuros, viņuprāt, fiksēti pārkāpumi. Taču ne vienmēr sabiedrības viedoklis sakrīt ar ieraksta autora nostāju. To apliecina arī kāda diskusija platformā “Threads”, kuras centrā šoreiz nonāca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde.
Agnis sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Skatos, ne tikai uz policistiem likumi neattiecas, arī medicīniskā palīdzība nomet savas sarūsējušās palīdzības mašīnas, kur pagadās, pat gaismas neizslēdzot…
Šādā zonā apstāties vai stāvēt nav atļauts, izņemot, ja operatīvais transportlīdzeklis pilda dienesta pienākumus (piemēram, sniedz palīdzību vai dodas uz izsaukumu).
Āgenskalna tirgus pusdienas, cik saprotu, neskaitās izsaukums?”
Lai arī ieraksta autora iespējamais mērķis bija norādīt uz iespējamu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, diskusija ievirzījās pavisam citā gultnē. Lielākā daļa komentētāju metās aizstāvēt NMPD mediķus, uzsverot, ka viņu darba specifika būtiski atšķiras no citu profesiju ikdienas.
Arī Aleksandrs piekrīt: “Neatbalstu CSN pārkāpumu, bet šie cilvēki noteikti ir pelnījuši paēst, atstājot mašīnu vietā, kur nevienam netraucē. Viņu iešana pēc pusdienām varētu būt pielīdzināma izsaukumam – nekad nezini, vai šīs nebūs vienīgās mierīgās minūtes visas dienas garumā, kad viņi varētu paēst.
Kurš gan gribētu, lai viņam palīgā steidz brigāde badā? Video gan redzams, ka cilvēkiem tikai kafija rokā. Varbūt viņi sniedza kādam palīdzību tirgus teritorijā un pa ceļam uz bāzi vienkārši paņēma kafiju?”
Vēl kāds lietotājs dalās savā pieredzē: “Vietā, kur regulāri pusdienoju, bieži ierodas arī mediķi, noliek savu auto pie durvīm un tiek apkalpoti bez rindas. Godīgi teikšu, nav žēl. Šiem cilvēkiem darbs ir ļoti svarīgs, un katra sekunde un minūte ir no svara.”
Savukārt Toms ieraksta autoram novēlēja: “Lai tev nekad nepaliek slikti! Ja arī paliks, tad nesauc NMPD. Bet, ja izsauc, pasaki, lai auto noliek pāris kilometru attālumā un pēc CSN. Bet atceries – neraudi, ka viņi ilgi nāca vai brauca!”
Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm jebkurā brīdī var pienākt jauns izsaukums, tāpēc katra sekunde var būt izšķiroša. Tieši šī iemesla dēļ brigādes nereti cenšas operatīvo transportlīdzekli novietot pēc iespējas tuvāk vietai, kur atrodas, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties varētu doties ceļā.
Lai arī ir apsveicami, ka iedzīvotāji nav vienaldzīgi un ziņo par situācijām, kurās, viņuprāt, varētu būt pārkāpti noteikumi, šis gadījums atgādina, ka ne katra no malas aizdomīga situācija nozīmē necieņu pret ceļu satiksmes noteikumiem.
Dažkārt aiz tās slēpjas operatīvo dienestu darba specifika un nepieciešamība būt gataviem jebkurā brīdī steigties palīgā.
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