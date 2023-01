Foto – Ieva Čīka/LETA

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas–Igaunijas basketbola līgā “VEF Rīgai” 16. uzvara pēc kārtas nāca grūtā cīņā Tallinā pret “Kalev/Audentes” (67:61).

“VEF” spēlēja bez pamatcentra Nasiera Bruksa un vēl 38. minūtē pārsvars pret vienu no turnīra vājākajām vienībām bija tikai trīs punkti. Uzvara gan netika izlaista no rokām, rezultatīvākais ar 21 punktu bija Kristers Zoriks, bet 17 iemeta Artis Ate. Rīdziniekiem 19 panākumi 22 spēlēs un otrā vieta turnīra tabulā aiz Ukrainas “Prometey” (19-1).

“Liepāja” pēdējās divās minūtēs atspēlēja sešu punktu deficītu un pārspēja pas­tarīti “Tarvas” (70:69), kas dienu iepriekš piedzīvoja sagrāvi pret “Ventspili” (59:98). Izšķirošos punktus ar diviem soda metieniem 29 sekundes pirms pamatlaika izskaņas guva ­Arnolds Helmanis, bet Kristiāns Šulcs pēdējā aizsardzībā nobloķēja metienu. Liepājnieku līderis Kārlis Šiliņš izcēlās ar 26 punktiem.

“Ogre”, teicami uzbrūkot no tālās distances (14/26), sakāva “Keilu” ar 97:76, svinot piekto uzvaru pēdējās sešās spēlēs. Kārlis Apsītis iemeta piecus no septiņiem, bet Uģis Pinete – sešus no desmit trejačiem, kopumā gūstot attiecīgi 25 un 24 punktus.

“Latvijas Universitāte” pēc līdzīga pirmā puslaika ar 53:73 zaudēja Tallinas “TalTech/Optibet”. Pa 11 punktiem Paulam Migliniekam un Norbertam Strautiņam. “Ogre” ar 12 uzvarām 21 spēlē ir sestā kopvērtējumā, liepājnieki ar deviņām ieņem desmito pozīciju, seko Rīgas studenti ar astoņiem panākumiem.

Nacionālajā basketbola asociācijā Kristaps Porziņģis Vašingtonas “Wizards” mačā pret Orlando “Magic” (138:118) guva 17 punktus un iedzīvojās potītes savainojumā, cīņu nepabeidzot.