Nacisti un Minhenes tūrisma stāvoklis: pacēlās balsis, ka hitleriešu rīcības dēļ pilsētā esot samazinājies ārzemnieku skaits







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 90 gadiem “Jaunāko Ziņu” korespondents no Berlīnes vēstīja: “Nacionālsociālistu vadonim Hitleram un viņa piekritējiem Minhenē ir savs nams, tā saucamā Brūnā māja. Šo māju apsargā nacionālsociālistu kaujas nodaļu locekļi, kas tērpušies aizliegtās uniformās.

“Brūnā māja” tādēļ stipri atgādina bijušo Bavārijas valdnieka galmu. Līdz šim minhenieši izturējās pret šo nacionālsociālistu godību ar lielu iecietību, bet pēdējās dienās stāvoklis grozījies.

Pacēlās balsis, ka hitleriešu rīcības dēļ Minhenē esot samazinājies ārzemnieku – tūristu skaits.

Pēdējie baidoties no hitleriešu varasdarbiem. Viņu “Brūnā māja” esot tīrā piedauzība. Policija tādēļ ne vien noliedza stāvēt “Brūnās mājas” priekšā uniformētiem nacionālsociālistiem, bet pat ielauzās mājas iekšienē.

Rezultāti bija 29 viņas iemītnieku – nacionālsociālistu apcietināšana. Nacionālsociālistu prese sakarā ar to sacēla lielu brēku, apvainojot policiju nelikumīgā rīcībā. Līdz ar to nacionālsociālisti paziņo, ka viņi arī turpmāk turēšot “Brūnā mājā” uniformās tērptus sargus un darbiniekus.

Tikai tagad šie sargi būšot nostādīti nevis uz ielas, bet aiz sētiņas “Brūnās mājas” priekšā.

Sakarā ar to attiecības Minhenē policistu un nacionālsociālistu starpā ļoti saspīlētas.

Vakar pat izcēlās sadursme, kurā viens policists nogalināts. Nacionālsociālisti sasaukuši “Brūnā mājā” vairākus simtus partijas biedru sadursmes gadījumam. Policija par atbildi uz to pilnīgi ielenkusi “Brūno māju” un nogriezusi to no ārpasaules.”

Tā saucamo Brūno māju Minhenē nacisti savām vajadzībām iegādājās 1930. gada nogalē. To pārbūvēja pēc Ādolfa Hitlera norādījumiem, un 1931. gada sākumā ēka kļuva par nacistu partijas galveno mītnesvietu. Līdz brīdim, kad Hitlera piekritēji Vācijā ieguva varu, bija atlikuši nepilni divi gadi.