Kāpēc Latvija zaudē cīņā par pasaules zvaigžņu koncertiem? Rajevskis skaidro, kur slēpjas problēma 0

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LA.LV
22:33, 3. augusts 2026
Viedokļi

Pēc atceltā “Pitbull” koncerta Rīgā daudziem radās jautājums, kāpēc Latvijā tik bieži rodas sarežģījumi ar lielajiem koncertiem un kādēļ pasaules mēroga mākslinieki arvien biežāk uzstājas Tallinā vai Viļņā, nevis Rīgā? Lai gan “Pitbull” koncerts tika atcelts tehnisku problēmu dēļ, tas atkal aktualizējis plašāku diskusiju par Latvijas iespējām konkurēt par pasaules līmeņa koncertiem.

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TV24 raidījumā “Preses klubs” politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis norādīja, ka problēma nav tikai koncertu organizatoros, savu lomu spēlē gan infrastruktūra, gan tas, ka Latvijā nav izveidojies pietiekami spēcīgs koncertu rīkošanas bizness.

Pēc Rajevska teiktā, Igaunijā koncertu rīkotāji gadu desmitiem mērķtiecīgi attīstījuši šo nozari, izveidojot kontaktus, uzkrājot pieredzi un nostiprinot savas pozīcijas tirgū.

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“Viņiem Tallina ir mājas tirgus, un viņi šajā biznesā dominē jau gadu desmitiem. Viņiem ir producentu kompānijas, kas organizē šos koncertus, viņi ir uzaudzējuši pieredzi un kontaktus,” sacīja Rajevskis.

Viņš uzskata, ka nav pamata gaidīt, ka Igaunijas koncertu rīkotāji centīsies attīstīt koncertu tirgu Latvijā.

“Ja tev nav sava biznesa, tev arī nebūs koncertu. Viņiem nav nekādas intereses attīstīt Latviju, viņi attīsta Igauniju,” viņš uzsvēra.

Runājot par Lietuvu, Rajevskis norādīja, ka tur būtisku priekšrocību dod ieguldījumi infrastruktūrā. Pēc viņa teiktā, kaimiņvalstī tiek būvēti stadioni un radītas iespējas uzņemt pasaules mēroga māksliniekus, kamēr Latvijā joprojām trūkst piemērotas koncertu norises vietas.

“Mums ir nepieciešams kaut kas starp arēnu un Mežaparka Lielo estrādi. Pagājušajā gadā Igaunijā bija AC/DC, nevis Rīgā. Tās ir pasaules superzvaigznes, bet mums vienkārši nav vietas aptuveni 15 tūkstošiem skatītāju,” sacīja politologs.

Viņš uzsvēra, ka paradoksāli – ģeogrāfiski Latvija atrodas ļoti izdevīgā vietā, turklāt Rīgai ir laba savienojamība ar citām Eiropas valstīm. Tomēr ar to vien nepietiek.

“Kur tad? Daugavas stadionā? “Skonto” stadionā? Mums nav tādas kapacitātes,” rezumēja Rajevskis.

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