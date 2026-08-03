Neticami! Šis spilgti zaļais “briesmonis” ar ragu sastopams Latvijas dārzos. Vai jābaidās? 0
Sociālajā tīklā “X” interesi izraisījis kādas sievietes atradums savā dārzā. Uz auga tupējis liels, spilgti zaļš kāpurs ar izteiksmīgu ragu ķermeņa galā, liekot saimniecei neizpratnē jautāt – kas tas īsti ir?
“Kaut kāds briesmonis no mana dārza – liels, resns, zaļš un pie tam ar ragu! Kas tas ir?!” viņa rakstīja, pievienojot arī fotogrāfiju.
Komentāros ilgi nebija jāgaida, līdz noslēpums tika atrisināts.
Vairāki dabas pazinēji atpazina neparasto radījumu un paskaidroja, ka tas ir ceriņu sfingas (*Sphinx ligustri*) kāpurs.
“Briesmonis tas noteikti nebūs, bet ceriņu sfinga kāpurs gan. Ja nebakstīsiet viņu un noliksiet kādā saulainākā vietā, pēc pāris dienām vajadzētu redzēt skaistu tauriņu,” rakstīja viena no komentētājām.
Arī ieraksta autore atzina, ka šādu radību redz pirmo reizi. “Es pirmo reizi redzu tādu zaļu sardeli,” viņa jokoja.
Vēl kāda komentētāja piebilda, ka ceriņu sfingas kāpurs ir viena no tām dabas radībām, kuru ieraugot aizmirst vairs nevar. “Daudz mazo radību ikdienā nepamanām, bet, ja ierauga, tad aizmirst nevar,” viņa rakstīja.
Lai arī iespaidīgais izmērs un izteiksmīgais “rags” var šķist biedējoši, patiesībā baidīties nav pamata. Ceriņu sfingas kāpurs cilvēkiem nav indīgs, nekož un nedzeļ. Tā aizmugurē redzamais rags kalpo kā aizsardzības līdzeklis pret plēsējiem un nav paredzēts uzbrukumam.
Pieaudzis kāpurs var sasniegt pat 8–10 centimetru garumu, tāpēc nav brīnums, ka pirmo reizi to ieraugot, daudzi nobīstas.
Neraugoties uz nosaukumu, ceriņu sfingas kāpuri barojas ne tikai ar ceriņu lapām. Tos iespējams sastapt arī uz ošiem, ligustriem, irbenēm un citiem augiem.
Vasaras otrajā pusē pieaudzis kāpurs nolaižas zemē, kur iekūņojas. Pēc tam no kūniņas izšķiļas ceriņu sfinga – viens no lielākajiem naktstauriņiem, kas sastopams Latvijā. Tā spārnu plētums var sasniegt pat 12 centimetrus.
Lai gan šis koši zaļais kāpurs izskatās eksotisks un pat mazliet biedējošs, tas ir dabiska Latvijas faunas daļa. Dabas pazinēji iesaka to netraucēt un ļaut pabeigt attīstības ciklu – jau pavisam drīz no “zaļās sardeles ar ragu” izveidosies iespaidīgs naktstauriņš.