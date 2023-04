Godmanis: Pie tik augsta vardarbības fona jāreaģē ar likumu. Kā mazākais signāls, tā “jāliek iekšā!” Ieteikt







Mani visvairāk uztrauc tas, ko krīzes centrs pret vardarbību “Marta” paziņoja Latvijas Radio, ka Latvija ir pirmajā vietā ES vardarbībā pret sievietēm. Ja tas ir tā, kā ir, tad fons, uz kura parādījās traģiskais notikums Jēkabpilī, tas ir ļoti augsts – tas nenotika pilnīgi mierīgā vidē. Ko tas nozīmē, vaicā Ivars Godmanis, Latvijas ministru prezidents (1990-1993; 2007-2009), iekšlietu (2006-2007) un finanšu (1998-1999) ministrs TV24 raidījumā “Preses klubs.”

Tas nozīmē to, ka visu laiku nāk signāli no daudzām vietām, no visām pusēm par vardarbību, un tad tiešām var gadīties, ka policijas attieksme ir tāda, ka “Ne jau viss beigsies tik traģiski, ka sakropļos vai nogalinās!”

Godmanis arī pieļauj, ka atsevišķos gadījumos tiešām slinkums ir no policijas puses, tomēr pie tik augsta riska fona, ka nepārtraukti nāk signāli, ka kādu sit, sit pietam sievieti, tad tomēr laikam šeit ir jautājums tikai par likumu – tur vairs nav diskusiju. Kā mazākais signāls, tā jāliek iekšā!

Pie šādas situācijas un liberālas likumdošanas, tad var administratīvi sodīt, palaist vaļā, tad fons nemazināsies. Likums ir jāņem ciets – kā ir vardarbība, tā iekšā!

Godmanis gan arī atzīst, ka šādu likumu varētu izmantot ļaunprātīgi, bet – kamēr ir liecinieki pie vismazākā vardarbības varianta, tā cietais, cietā pieeja! Citādi tā vardarbība nemazināsies.

Ar ko beigsies policijas izmeklēšana? Godmanis domā, ka šoreiz policija, protams, pieņems kādu lēmumu, lai savu mundieru neatstātu aptraipītu.

Godmanis aicina paraudzīties uz dzērājšoferiem, kuriem atņem automašīnas – tas gan nav vēl analizēts, bet viņš ir pārliecināts, ka auto atņemšana ir noteikti atstājusi iespaidu uz braukšanu dzērumā. Šeit varētu būt līdzīgi.